Show de aguas danzantes en la fuente de Plaza San Martín

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica días y horarios del SHOW DE AGUAS DANZANTES de la fuente de Plaza San Martín:

Locales13 de diciembre de 2025
• VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS: 20:30, 20:45, 21:30 y 21:45 hs.

• SÁBADOS y DOMINGOS: 00 hs. Himno Nacional Argentino

La emblemática fuente, totalmente renovada, tras la reciente habilitación de sus obras de reparación y puesta en valor, combina juegos de agua, luces y sonido recreando espectáculos únicos que cautivan a grandes y chicos.

Un nuevo punto de interés, que se suma a la gran cantidad de atractivos turísticos que identifican a nuestra ciudad, un nuevo espacio para disfrutar y cuidar entre todos.

