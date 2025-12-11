Navidad llena de sonrisas: regalos en 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mutual

Hoy jueves: Comienzan las clases de cardio al aire libreLocales11 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, como cada año en esta época, continúa con la propuesta gratuita de actividad física y recreativa al aire libre.
La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta su promoción especial para vivir una Navidad llena de sonrisas. ¡Aprovechá las 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mutual en cientos de comercios adheridos!Locales11 de diciembre de 2025
Desde el sábado 13 hasta el viernes 26 de diciembre inclusive, los titulares de Tarjeta Mutual podrán comprar sus regalos y financiarlos con hasta 6 cuotas sin interés, en cientos de comercios adheridos de San Carlos, Gálvez, Gessler, Santa Fe, Crespo (E.R) y localidades cercanas.
La promoción tiene un monto límite asignado de $ 500.000 por cuenta, y es válida para todos los rubros, exceptuando estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines.
En estos días festivos, no dejes de aprovechar las 6 cuotas sin interés que te acerca una vez más la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino, y viví una Navidad llena de sonrisas.
*Promoción no válida para los rubros estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines. Vigente desde las 00 horas del día sábado 13 de diciembre a las 24 horas del día viernes 26 de diciembre de 2025 para compras con Tarjeta Mutual, exclusivo para cartera de consumo. Monto límite asignado al plan 6 cuotas sin intereses durante su vigencia: $ 500.000 por cuenta y de acuerdo a márgenes determinados. Costo financiero total (CFT) expresado en TEA 0.00%.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la FERIA NAVIDEÑA DE ARTESANOS SANCARLINOS que se llevará a cabo ESTE DOMINGO 14 DE DICIEMBRE de 17 a 21 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad, lugar de encuentro predilecto de familias y amigos por la gran cantidad de servicios, comodidades y atractivos que ofrece de manera totalmente libre y gratuita.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO inauguró recientemente la Ermita “Nuestra Señora Gaucha del Mate” en la Plazoleta del Centro Comunitario “Barrio Oeste” (Tomás Lubary y Pasaje Juan Manuel de Rosas).
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos. 2005 - 9 de Diciembre - 2025
Sentir ya no sólo brinda servicios de sepelios ya que comenzó a integrar una estructura mucho más grande.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que atento a las condiciones climáticas desfavorables el evento "BAILA SAN CARLOS" ha sido SUSPENDIDO.
La Asociación Mutualista del Club Central San Carlos celebra la Navidad con ¡5 cuotas sin interés!
A continuación se detalla la denuncia policial presentada por la Concejal Electa Lucía Paporello en virtud de los hechos de violencia y discriminación que sufrió dentro del recinto del Concejo Municipal durante la sesión preparatoria de carácter público desarrollada en el día de la fecha:
El Club Atlético Argentino informa que su categoría Sub15 de fútbol femenino se consagró campeona de la Copa de Oro en el Torneo Albito, organizado por el Club Gimnasia y Tiro de Salta.
El Concejo Municipal de San Carlos Centro desmiente de manera categórica y contundente las afirmaciones difundidas públicamente por la concejal electa Lucía Inés Paporello, por tratarse de manifestaciones falsas, infundadas y alejadas de todo hecho real ocurrido en el ámbito institucional.
La ley obliga a las plataformas a bloquear a usuarios menores de 16 años y fija sanciones millonarias para quienes no cumplan. Marca un cambio de paradigma mundial.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
