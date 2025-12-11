Navidad llena de sonrisas: regalos en 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mutual

La Asociación Mutual del Club Atlético Argentino presenta su promoción especial para vivir una Navidad llena de sonrisas. ¡Aprovechá las 6 cuotas sin interés con Tarjeta Mutual en cientos de comercios adheridos!

Locales11 de diciembre de 2025
Desde el sábado 13 hasta el viernes 26 de diciembre inclusive, los titulares de Tarjeta Mutual podrán comprar sus regalos y financiarlos con hasta 6 cuotas sin interés, en cientos de comercios adheridos de San Carlos, Gálvez, Gessler, Santa Fe, Crespo (E.R) y localidades cercanas.

La promoción tiene un monto límite asignado de $ 500.000 por cuenta, y es válida para todos los rubros, exceptuando estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines.

En estos días festivos, no dejes de aprovechar las 6 cuotas sin interés que te acerca una vez más la Asociación Mutual del Club Atlético Argentino, y viví una Navidad llena de sonrisas.

*Promoción no válida para los rubros estaciones de servicio, venta de gas, supermercados, autoservicios y afines. Vigente desde las 00 horas del día sábado 13 de diciembre a las 24 horas del día viernes 26 de diciembre de 2025 para compras con Tarjeta Mutual, exclusivo para cartera de consumo. Monto límite asignado al plan 6 cuotas sin intereses durante su vigencia: $ 500.000 por cuenta y de acuerdo a márgenes determinados. Costo financiero total (CFT) expresado en TEA 0.00%.

