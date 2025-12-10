“Nuestra Señora Gaucha del Mate” protectora del “Barrio Oeste”

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO inauguró recientemente la Ermita “Nuestra Señora Gaucha del Mate” en la Plazoleta del Centro Comunitario “Barrio Oeste” (Tomás Lubary y Pasaje Juan Manuel de Rosas). La imagen, realizada en vitro fusión por la artista sancarlina Ana María Carreras de Luengo es una advocación de la Virgen María que nace en América del Sur y que en 1993 fue bendecida por el Papa Juan Pablo II.

El retrato de María con vestimenta tradicional, pelo en dos trenzas, sentada bajo un árbol a campo abierto, junto a un brasero y un mate entre las manos, es símbolo de familia, amistad, solidaridad y comunión. “Nuestra Señora Gaucha del Mate” protege y ampara al Barrio Oeste de nuestra ciudad, y a todos los sancarlinos, en un nuevo espacio de oración, reflexión y gratitud que acerca sus vecinos a la fe conectando espiritualidad y vida cotidiana a través del simple gesto de compartir de un mate.