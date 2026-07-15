Sábado 25 de julio: Zumba y ritmos en Plaza San Martín

El GOBIERNO de SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la clase abierta de ZUMBA Y RITMOS que se brindará el próximo SÁBADO 25 DE JULIO a las 15:30 hs. en Plaza San Martín con profes invitados.
Locales15 de julio de 2026

El GOBIERNO de SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a participar de la clase abierta de ZUMBA Y RITMOS que se brindará el próximo SÁBADO 25 DE JULIO a las 15:30 hs. en Plaza San Martín con profes invitados.

La misma, como cada una de las actividades que desarrolla el Municipio, será de carácter totalmente libre y gratuito.

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