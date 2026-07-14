Mantenimiento permanente de caminos rurales

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO realiza permanentes tareas de mantenimiento y mejoramiento de Caminos Rurales a los efectos de conservar los mismos en óptimas condiciones.

Por estos días, los trabajos se concentraron en la Ruta Provincial N° 63s, tramo comprendido entre Av. Circunvalación Scalabrini Ortiz y Camino Rural N° 25, procediéndose a la realización de tareas de cuneteo, alteo y compactación.

“Continuamos de forma sostenida con estos trabajos que garantizan, no sólo accesibilidad, transitabilidad y seguridad, sino que además brindan las adecuadas condiciones para el correcto escurrimiento de los excedentes hídricos. Estas obras fortalecen la infraestructura vial y acompañan el desarrollo de la región asegurando la conexión de las zonas rurales”, manifestó el Intendente Juan José Placenzotti.

