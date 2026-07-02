Teatro en vacaciones de invierno: dos funciones

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “LAS INCREÍBLES HISTORIAS DE BELLA 2, Nuevos Cuentos para Disfrutar en Familia” el VIERNES 17 DE JULIO en el Salón de la Sociedad Italiana en DOS FUNCIONES: 15 HS. Y 17 HS.
Locales02 de julio de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “LAS INCREÍBLES HISTORIAS DE BELLA 2, Nuevos Cuentos para Disfrutar en Familia” el VIERNES 17 DE JULIO en el Salón de la Sociedad Italiana en DOS FUNCIONES: 15 HS. Y 17 HS.

Tras el éxito del año pasado, Bella vuelve a escena con nuevas aventuras, pero algo terrible sucede: sus libros desaparecen! Un misterioso villano, el Sr. Tenebroso, esconde las historias por todo el bosque con un objetivo claro: acabar con los cuentos. Con la ayuda del público, Bella emprende una mágica búsqueda para recuperarlos. En el camino se encuentra con entrañables personajes como Pitufina, Cenicienta, Mickey y Minnie, Mérida, Aurora y Maléfica, Gokú y las Idols de Huntrix, entre otros. Una obra dinámica, musical e interactiva que invita a los niños a descubrir el valor de la lectura, la amistad y el poder de imaginar, como es costumbre con acceso totalmente libre y gratuito.

Las entradas deberán retirarse en la Sede de la Administración Municipal a partir de hoy en el horario de atención al público.

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