San Carlos Norte conmemoró sus Fiestas Patronales

En horas de la mañana de este sábado se llevó a cabo el acto protocolar por las Fiestas Patronales de San Carlos Norte, en la Plaza Fermín Laprade, con la participación de autoridades, representantes de instituciones y vecinos de la localidad.

Durante la ceremonia se realizó el izamiento de la Bandera Nacional y se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino. En el marco del acto, se dio a conocer que la Cámara de Diputados de la Provincia declaró de Interés el acontecimiento.

Asimismo, representantes de las distintas instituciones de la comunidad compartieron detalles sobre el funcionamiento y las actividades que desarrolla cada entidad, destacando el importante rol que cumplen dentro de la localidad.

La jornada contó además con la participación de la Orquesta Comunal y el Coro de Niños, quienes aportaron su música a la celebración. Posteriormente, la presidenta comunal, Nazarena Paschetta, se dirigió a los presentes y destacó la importancia de esta fecha para toda la comunidad de San Carlos Norte.

Como parte de las celebraciones, posteriormente se realizó la tradicional procesión con las imágenes de los Santos Patronos, Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. Las actividades religiosas culminaron con la celebración de la Santa Misa, dando continuidad a los festejos patronales de la localidad.