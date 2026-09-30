Etapa final de la obra del Gasoducto del Área Industrial

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO avanza a paso firme con la tan anhelada OBRA DE EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL GASODUCTO DEL ÁREA INDUSTRIAL OFICIAL DE DESARROLLO DE SAN CARLOS CENTRO, que ya entró en su etapa final.

La misma, representa un verdadero hito en la historia de nuestra comunidad, por su magnitud, relevancia, impacto e inversión, ya que hará posible que nuestro Área Industrial cuente con gas natural, servicio vital para el desarrollo de las industrias que se están radicando en el predio y las que vienen manifestando su clara intención de hacerlo a la brevedad. Las tareas están a cargo de la firma CHIMEN AIKE, según el debido proceso licitatorio, representando una inversión a valores actuales de Mil Setecientos Noventa Millones de Pesos ($1.790.000.000), afrontada con RECURSOS PROPIOS del Municipio (78,5%) y de Lheritier Argentina S.A. (21,5%), pionera empresa local que acompaña e impulsa el proyecto de manera conjunta desde sus inicios.

El Intendente Placenzotti, como lo hace periódicamente, se reunió con los directivos de Lheritier Argentina S.A para compartir detalles del avance de obra, plan de trabajo y plazos previstos. La oportunidad fue propicia para dialogar acerca de los nuevos proyectos que, gracias a la provisión del gas natural, podrá iniciar la empresa y de los múltiples beneficios que en materia de generación de empleo y movimiento económico traerán a nuestra ciudad.