Viernes 9 de octubre: “40 años de ciudad – 40 años de historia”

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la muestra “40 AÑOS DE CIUDAD – 40 AÑOS DE HISTORIA”, de Jorgelina Beltramone y Matías Ubait. La misma se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 9 DE OCTUBRE a las 19 hs. en coincidencia con el 40° Aniversario de nuestra Declaración de Ciudad.
Locales23 de septiembre de 2026

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a visitar la muestra “40 AÑOS DE CIUDAD – 40 AÑOS DE HISTORIA”, de Jorgelina Beltramone y Matías Ubait. La misma se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada el VIERNES 9 DE OCTUBRE a las 19 hs. en coincidencia con el 40° Aniversario de nuestra Declaración de Ciudad.

La exposición propone transitar la historia de San Carlos Centro a través de documentos oficiales, fuentes periodísticas, fotografías y videos, provenientes del Museo Histórico y de la colaboración de vecinos de la comunidad. El recorrido comienza en 1986, con el proceso que llevó a la Declaración de Ciudad: las gestiones institucionales, debates y repercusiones que acompañaron aquel trascendental acontecimiento.

La propuesta incorpora espacios interactivos, pensados para que el público pueda conocer, escuchar y descubrir distintas voces y momentos del mencionado período desde diferentes ópticas: la cultura, el deporte, la vida social, la economía y las instituciones. Fotografías, documentos, audios y videos permiten acercarse a los cambios, experiencias y protagonistas que fueron construyendo la ciudad que conocemos hoy.

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