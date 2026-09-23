San Carlos Sud se prepara para festejar los 168 años de la colonia con la sexta edición del “Beck Festival”

En el marco del 168° Aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, el próximo Domingo 27 de Septiembre, la Plaza “27 de Septiembre” será escenario de una nueva edición del BECK Festival Gastronómico y Cervecero.
 
Locales23 de septiembre de 2026

En el marco del 168° Aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, el próximo Domingo 27 de Septiembre, la Plaza “27 de Septiembre” será escenario de una nueva edición del BECK Festival Gastronómico y Cervecero.

Desde las 11 h., comenzaremos con el acto oficial para luego disfrutar de una jornada con food trucks y beer trucks, feria de artesanos y emprendedores locales y regionales, juegos infantiles y una amplia propuesta gastronómica a cargo de privados y de las instituciones intermedias de nuestra localidad.

La música y los espectáculos serán protagonistas con la participación del cuerpo de baile “Tanzer Freunde“, la música centroeuropea estará a cargo de “Zillertal Orchester”, en la parte bailable  “La Quinta” y “Pego en Palo”, la presentación del “taller de danzas comunales”, el folklore de la mano de “De Mismo Palo” y todo el rock nacional con los “Freaks”.

Una jornada para celebrar nuestra historia, nuestras tradiciones y el encuentro de toda la comunidad en “la plaza más linda”.

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA.

Organiza e invita: Comuna de San Carlos Sud.

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