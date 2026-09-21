Central San Carlos está haciendo historia: las sub 14 del vóleibol van por la Copa Argentina

Las sub 14 de Central San Carlos terminaron segundas en la segunda fase de la Copa Provincial y se aseguraron un lugar en la Copa Argentina de noviembre, en Chapadmalal. Será el único equipo de la Asociación Santafesina de Vóley que logró la clasificación por mérito deportivo, sin ser invitado.

Hay derrotas que duelen, pero también hay derrotas que abren la puerta a algo mucho más grande. Las chicas sub 14 de Central San Carlos perdieron la final ante el duro Sonder de Rosario, pero terminaron el fin de semana con una enorme alegría: la clasificación directa a la Copa Argentina, que se disputará a fines de noviembre en Chapadmalal, el histórico “templo del vóley”.

Hace unos días, en Villa Constitución, se disputó la segunda fase de la Copa de la Provincia. Central San Carlos volvió a mostrar que está entre los equipos importantes del vóley santafesino y terminó segundo en la tabla de posiciones.

En este camino se enfrentó con equipos de distintas localidades: Arroyo Seco, Reconquista, Santa Fe Capital y Rosario. En la definición apareció Sonder, que se quedó con la final. Pero para Central, la historia recién comienza.

Central San Carlos es el primer y único equipo clasificado de la Asociación Santafesina de Vóley a esta Copa Argentina por mérito deportivo, sin ser invitado. Un dato que le da todavía más valor a lo conseguido por este grupo de jugadoras y a todo el trabajo que hay detrás.

Y si de historia se trata, hay un antecedente muy cercano que alimenta los sueños. En 2025, la categoría sub 14 de Central San Carlos fue campeona de la Copa Argentina y luego alcanzó un logro todavía mayor: se consagró campeona Sudamericana.

Ahora es otra generación, otro equipo y otra historia por escribir. Pero el camino vuelve a llevar a Central hacia Chapadmalal.

El legado de Chefa Palacio

Y cuando se habla de historia en el vóley de Central San Carlos, aparece inevitablemente un nombre: Mario “Chefa” Palacio.

Chefa lleva 50 años vinculados al vóley de Central San Carlos. Medio siglo dentro de la misma institución, acompañando generaciones, formando jugadoras y siendo protagonista de una historia que todavía tiene muchas páginas por escribir. Junto a él trabajan su hija Corina, Leonardo Villán, Corina Tonelli y Laura Gaido.

Este grupo sub 14 está en pleno proceso de crecimiento y formación. Entrena, compite y aprende. Pero el objetivo va mucho más allá de un resultado deportivo. El club también es un lugar de encuentro, de pertenencia, de amistades y de valores. Y detrás de cada una de estas chicas hay una familia.

Porque para llegar a Chapadmalal no alcanza solamente con jugar bien al vóley. Hay que viajar, organizarse, acompañar, conseguir recursos y hacer malabares con los compromisos laborales de cada padre y cada madre. Este torneo fue una muestra de eso. Todos los padres de las jugadoras estuvieron presentes en la final, alentando y acompañando. Cada uno dejando por unas horas sus obligaciones para estar al lado de sus hijas. Ese esfuerzo también forma parte de esta clasificación.

Ahora viene lo más lindo. En noviembre, Chapadmalal las espera. Las “nenas” prepararán la valija con la indumentaria, pero seguramente llevarán otra mucho más importante: una valija llena de ilusiones, sueños y ganas de representar a Central San Carlos y a la Asociación Santafesina de Vóley.

Entre miradas cómplices, bailecitos y coreografías que ya tienen ensayadas, estas jugadoras empiezan a vivir una experiencia que seguramente quedará para siempre en sus recuerdos. Mientras tanto, el vóley de Central sigue escribiendo su historia. Una historia que tiene 50 años de “Chefa” Palacio, campeonas argentinas y sudamericanas, familias que acompañan y una nueva generación que ya consiguió su lugar.

El plantel completo de Central

El plantel está integrado por: Emma Weinberger, Catalina Giacomino, Milagros Pincirolli, Avril Venturini, Itatí Berra, Mercedes Cina, Angelina Favre, Catalina Pérez, Martina Chiavón, Sofía Boretto y María Paz Carranza. Entrenador: Leonardo Villán. Fuente: El Litoral