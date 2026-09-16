Subcampeonato provincial y clasificación a la Liga Nacional para el Sub 14

El equipo Sub 14 de vóley del Club Central San Carlos tuvo una destacada actuación durante el fin de semana en la segunda etapa de la Copa de la Provincia, disputada en las instalaciones del Club Citta de Villa Constitución.

En una definición muy disputada, el conjunto protagonizó un intenso encuentro ante Sonder de Rosario, donde finalmente cayó por 2-1. De esta manera, logró quedarse con el subcampeonato provincial, ubicándose entre los mejores equipos de la provincia.

Además del importante resultado deportivo, la participación en esta competencia le permitió obtener la clasificación a la Liga Nacional Menor, que se desarrollará en la localidad de Chapadmalal del 20 al 25 de noviembre.

El certamen nacional, organizado por la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), reunirá a equipos de distintos puntos del país, convirtiéndose en una nueva oportunidad para que las jóvenes deportistas continúen creciendo y representando a su institución en el máximo nivel nacional de la categoría.

El subcampeonato provincial y la clasificación a la Liga Nacional representan un importante logro para el equipo Sub 14, que cerró esta etapa de competencia entre los principales protagonistas del vóley provincial.