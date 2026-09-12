Gessler: Aprehendieron a un hombre requerido judicialmente por hallarse evadido de la penitenciaría de Piñero desde 2019

Sucedió ayer por la tarde en un dispositivo de control vehicular e identificación de personas realizado sobre el cruce de las Rutas Provinciales N° 6 y 64, en la localidad de Gessler. El sujeto, de 42 años y oriundo de Gálvez, registraba un pedido de captura desde el 11 de enero de 2020 por no regresar en fecha prevista tras una salida transitoria.

Numerarios de la Unidad Operativa Regional 3 (Santa Fe) de la Dirección General Guardia Provincial procedieron en la tarde de ayer a la captura de un individuo que circulaba a bordo de una moto de 110 cc, tras ser entrevistado y verificados sus datos personales y del rodado en el sistema informático policial, tras intervención en dicho cruce de rutas provinciales.

En efecto, al cotejar su identidad, advirtieron que registraba un pedido de captura con fecha 11 de enero de 2020 solicitado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Santa Fe, debido a que no cumplimentó regreso tras salida transitoria de la Unidad Penal N° 11 de Piñero, el último día de 2019.

Conocidas las novedades, tras aprehenderlo, los actuantes dieron conocimiento de las novedades al órgano judicial competente para luego trasladar todo el procedimiento hasta la Comisaría 10ma. de la UR XV, de la localidad de Gessler, donde continuaron con las actuaciones procesales correspondientes.