“Los Tifoncitos del Sur”, el nuevo nombre que identifica a la escuelita de fútbol del Club Deportivo Unión Progresista

La escuelita de fútbol de la institución presentó e inauguró oficialmente, en horas de la noche de este martes, el nombre que, desde ahora, la identificará: “Los Tifoncitos del Sur”, una denominación que busca fortalecer la identidad y continuar una historia que forma parte de la vida del Club Deportivo Unión Progresista. 
Polideportivo16 de septiembre de 2026

La escuelita de fútbol de la institución presentó e inauguró oficialmente, en horas de la noche de este martes, el nombre que, desde ahora, la identificará: “Los Tifoncitos del Sur”, una denominación que busca fortalecer la identidad y continuar una historia que forma parte de la vida del Club Deportivo Unión Progresista. 

La Presidenta de la Subcomisión de Fútbol Infantil del Club Deportivo Unión Progresista Anabel Giorgis y la Presidenta de la institución Carina Villalba se refirieron a este acontecimiento que se llevó a cabo en las instalaciones de la entidad.

Durante la presentación se destacó que el nombre “Tifoncito” no fue elegido por casualidad, sino que cuenta con una historia dentro de la institución y representa una identidad con la que muchos integrantes del club se sienten identificados. En este sentido, la decisión apunta a que ese nombre continúe creciendo y formando parte de la historia institucional.

La jornada también permitió poner en valor el trabajo que viene realizando un nuevo grupo de padres y madres colaboradores, quienes se sumaron con entusiasmo y compromiso para aportar ideas, trabajar y generar nuevas propuestas destinadas a los chicos que forman parte de la escuelita.

Desde la institución se destacó especialmente la labor de las subcomisiones de fútbol, que llevan adelante las distintas actividades y acompañan el crecimiento de este espacio deportivo.

Asimismo, se remarcó la importante cantidad de niños que integran actualmente la escuelita. La presencia de todos ellos permitió dimensionar el crecimiento alcanzado y el acompañamiento que recibe la propuesta por parte de las familias.

Finalmente, desde el club agradecieron a todas las familias por elegir la institución y por depositar su confianza en las personas que integran la subcomisión, quienes tienen a su cargo el desarrollo y funcionamiento de la escuelita deportiva.

Con la presentación de “Los Tifoncitos del Sur”, la institución sumó así un nuevo capítulo a su historia, reafirmando el compromiso de continuar generando espacios de encuentro, formación y crecimiento para los más pequeños.

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