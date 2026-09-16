Sesiona el Concejo Municipal

El día 17 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Política16 de septiembre de 2026

El día 17 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
 
1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas.-

3- Proyecto de DECLARACIÓN:  Por el cual se declara de Interés Educativo  y Cultural el vigésimo Aniversario del Microemprendimiento Escolar llevado a cabo por los y las Estudiantes de 5° Año de la E.E.S.O.P.I. N° 8124 “ Corazón de Jesús”. Presentado  por los Concejales: Ariel Rinaudo, Gorgo Noemí, Judith Perren, Carina Bassi, Lucia Paporello.

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. conservación y mantenimiento en las Plazas y Espacios Verdes de nuestra Ciudad. Presentado por la Concejal Carina Bassi.-

5- Proyecto de DECLARACIÓN: Por la que se Declara de Interés  Municipal  la 2da Edición del Torneo de Fútbol Infantil Sabalito Femenino” del Club Central San Carlos.  Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido  “Somos San Carlos”.-

6- DESPACHO N° 024/26: Del Concejo en Comisión. Proyecto de ORDENANZA dispone la incorporación de una instancia de capacitación Teórica- Practica en reanimación Cardiopulmonar (RCP) y respuesta inicial ante emergencias, a las personas que tramitan por primera vez la licencia de conducir.

7- DESPACHO N°025/26: Del Concejo en Comisión. Mensaje N° 012/26 – Proyecto de ORDENANZA por el que se aprueba la firma del Convenio de Comodato entre la Municipalidad y la Dirección Provincial de Vialidad.

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