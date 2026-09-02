Importante reunión en la Comuna de San Carlos Norte

La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta mantuvo una reunión con la Diputada Provincial Jimena Senn.

En la jornada de hoy recibimos en nuestra localidad la visita de la diputada provincial Jimena Senn, con quien mantuvimos una reunión de trabajo para abordar diferentes temas de interés para nuestra comunidad.

Durante el encuentro, dialogamos sobre los proyectos y acciones previstas para lo que resta del año 2026, como así también sobre la planificación y los objetivos para el comienzo del próximo año.

Asimismo, conversamos sobre el avance del proyecto de la bicicleta sobre la Ruta Provincial N.º 6, en el acceso sur de nuestra localidad, una obra que busca continuar generando mejores condiciones de circulación y conectividad para nuestros vecinos.

La reunión también permitió intercambiar ideas y abordar otras iniciativas vinculadas al crecimiento y desarrollo de San Carlos Norte.

Desde la Comuna agradecemos la visita y la predisposición para continuar trabajando de manera conjunta en proyectos que contribuyan al bienestar y progreso de nuestra comunidad.

Seguimos construyendo, con diálogo, gestión y trabajo conjunto, el San Carlos Norte que queremos.