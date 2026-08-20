La Legislatura santafesina reconoció a Unicef Argentina

La Cámara de Diputados distinguió al organismo por sus 40 años de trabajo en el país. Clara García, Gisel Mahmud y la representante de UNICEF, María Elena Úbeda Castillo, pusieron el foco en los desafíos actuales de las infancias y en la necesidad de fortalecer la protección de sus derechos. El senador Paco Garibaldi hizo entrega de una distinción del Senado Provincial. El reconocimiento coincidió con la firma de un convenio entre UNICEF y el gobernador Maximiliano Pullaro para profundizar una agenda conjunta de trabajo en la provincia.

UNICEF Argentina recibió este miércoles el Diploma de Honor de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, en reconocimiento a sus 40 años de trabajo en el país y a su trayectoria en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. En el mismo acto, el Senado provincial hizo entrega de una distinción a la organización.

El evento fue encabezado por Clara García, presidenta de la Cámara; los diputados Gisel Mahmud -autora del proyecto-, Fabián Cejas, Sergio Rojas, Astrid Hummel y el senador departamental, Paco Garibaldi. En representación de UNICEF participaron María Elena Úbeda Castillo (representante adjunta en Argentina); Sebastián Waisgrais (especialista de Monitoreo e Inclusión Social); y Fernanda Potenza (Oficial de Política Social y Coordinadora de MUNA).

“Pensar en la defensa de nuestros niños, niñas y adolescentes en un momento tan complejo es pensar en UNICEF, pero no solo celebrar el camino recorrido en estos 40 años, sino también abrir caminos nuevos”, reflexionó García, quien recordó que el gobernador Maximiliano Pullaro y sus equipos firmaron un convenio con la entidad para trabajar con la niñez. En este sentido, destacó el trabajo en conjunto entre distintos poderes del Estado y la sociedad civil en “relación con nuestras infancias”.

A su turno, Úbeda Castillo agradeció la distinción y puso en valor el reconocimiento que hace la Legislatura que “es también un compromiso para seguir acompañando el esfuerzo que realiza Santa Fe”.

Asimismo, la representante adjunta de UNICEF en Argentina destacó el acuerdo firmado con el Gobierno provincial para definir una agenda de trabajo durante 2026 y 2027, orientada a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. “Tenemos que asegurar especialmente los derechos de quienes hoy atraviesan situaciones de vulneración y construir sociedades más equitativas e inclusivas”, sostuvo. Y agregó que “no podemos pensar nuevos modelos productivos ni de desarrollo económico si no ponemos los derechos de las infancias en el centro”.

La autora del proyecto, la diputada Gisel Mahmud, en tanto repasó algunos datos sobre la situación de las infancias en el país y advirtió que “cuatro de cada diez viven en hogares pobres”. También puso el foco en las nuevas vulneraciones de derechos vinculadas con las pantallas, Internet y las redes sociales.

Con este panorama, Mahmud puso el foco en que “la crisis la pagan los más chicos con la comida que les falta todos los días, con la ropa y el calzado al que no pueden acceder, con los derechos que se vulneran en las familias cuando hay situaciones de abusos sexuales. Con estas nuevas problemáticas que aparecen a partir de las pantallas y de Internet. Es precisamente la población más vulnerable a la que más tenemos que proteger. No alcanza que un poder del Estado o que una provincia aislada trabaje sola”.

Con esto, la legisladora valoró el convenio firmado entre el Ejecutivo y UNICEF y destacó que se ha conversado sobre distintas leyes “para que Santa Fe pueda volver a ser una vez más como lo fue en su momento: vanguardia en la protección de niños, niñas y adolescentes”. En ese sentido, subrayó: “Desde el Bloque Socialista tenemos varias iniciativas presentadas para poder abordar la infancia. Una de ellas es una ley de mi autoría para actualizar la ley de protección integral de niños y niñas, contemplando las nuevas vulneraciones de derechos que se dan en entornos digitales. También tenemos un proyecto presentado por la diputada Lionella Cattalini, de protección de la primera infancia para que los presupuestos le den prioridad a esa situación”, ejemplificó.

A su turno, el senador Paco Garibaldi destacó: “Unicef es un emblema en el trabajo con los niños y niñas en la Argentina y en el mundo”. El legislador afirmó: “hay que darle lugar para que puedan opinar, expresarse, para que su opinión sea tenida en cuenta. Viviríamos en un mundo y en ciudades mucho mejores si antes de tomar una decisión, escucháramos qué tienen para decirnos los niños y niñas que viven día a día en cada una de las calles y barrios”. A su vez recordó que hay muchos niños y niñas que no tienen los derechos básicos garantizados. “Son los más vulnerables, los que menos herramientas tienen”, sentenció.

Por su parte estuvieron presentes Juan Cruz Giménez (Defensor Provincial de Niñas, Niños y Adolescentes). También participaron Viviana González (de CONIN), Silvana Mana (de Los Sin Techo) y Mónica Cavallero (del Banco de Alimentos).

UNICEF ARGENTINA

Desde su llegada al país en 1985, UNICEF trabaja junto al Estado, organizaciones de la sociedad civil y otros actores en la promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Su cooperación ha acompañado políticas vinculadas con salud, educación, protección social y prevención de las violencias.

A lo largo de estas cuatro décadas contribuyó al impulso de iniciativas como la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las Maternidades Seguras y Centradas en la Familia y las Secundarias Rurales mediadas por tecnologías. También desarrolló campañas y eventos de alcance nacional, entre ellos “UNICEF por la Educación” y “Un Sol para los Chicos”.

En situaciones de emergencia, como la crisis de 2001, las inundaciones en Santa Fe o la pandemia de COVID-19, UNICEF brindó asistencia y acompañamiento a las poblaciones más afectadas.