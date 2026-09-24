Pirola, jóvenes y experiencias para aprender en primera persona

Estudiantes de Esperanza, San Carlos Centro y Elisa participaron de Ciudadanos en el Senado, mientras jóvenes de instituciones educativas de 31 localidades de Las Colonias viven de cerca distintas competencias de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Dos experiencias que los acercan a espacios capaces de ampliar su mirada y despertar nuevas inquietudes.

Durante los últimos días, estudiantes de Las Colonias sumaron experiencias fuera del aula en dos escenarios centrales de la provincia: el Senado y los Juegos Suramericanos.

“Hay aprendizajes que se vuelven mucho más fuertes cuando se viven.

Ocupar una banca, debatir una idea, entrar a un estadio y ver competir a deportistas de otros países deja imágenes, preguntas y recuerdos que acompañan a los jóvenes mucho tiempo”, expresó el senador Rubén Pirola.

En el marco de Ciudadanos en el Senado, el miércoles 16 de septiembre participaron la Escuela Normal Secundaria N.º 30 de Esperanza y el Colegio Corazón de Jesús de San Carlos Centro. El martes 22 fue el turno de la Escuela Secundaria N.º 2027 “Secretariado J. M. Estrada”, de Esperanza, y este miércoles 23 llegaron desde Elisa estudiantes de la Escuela Media para Adultos N.º 1085 y de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada N.º 8159 “J. B. Alberdi”.

La propuesta permite a los estudiantes conocer el recinto, ocupar las bancas, asumir distintos roles y participar de una sesión simulada en la que el debate y las ideas de sus propias comunidades pasan a ocupar un lugar central.

“Cuando los jóvenes toman la palabra aparecen sus preguntas, sus preocupaciones y una mirada muy genuina sobre cada localidad.

Escucharlos en el recinto tiene un enorme valor porque la ciudadanía se aprende participando, conversando y entendiendo cómo funcionan nuestras instituciones”, señaló Pirola.

A esa experiencia se suma por estos días Experiencia Suramericana, que acerca a estudiantes de escuelas secundarias, Escuelas de Verano y Escuelas Especiales de Las Colonias a la ciudad de Santa Fe para presenciar distintas competencias de los Juegos Suramericanos.

Participan instituciones de Esperanza, San Jerónimo Norte, San Carlos Centro, Franck, Sarmiento, Felicia, Nuevo Torino, Grutly, Cavour, Humboldt, Pilar, Sa Pereira, Santa Clara de Buena Vista, Las Tunas, Matilde, San Agustín, San Carlos Norte, San Carlos Sud, San Jerónimo del Sauce, Progreso, Providencia, María Luisa, Santa María Norte, Elisa, Santo Domingo, La Pelada, Cululú, Jacinto L. Arauz, Colonia San José, Pujato Norte y Empalme San Carlos.

Para Pirola, la posibilidad de presenciar una competencia internacional tiene un valor que continúa después de cada jornada.

“Ver de cerca a deportistas que llegaron hasta acá después de años de esfuerzo y disciplina puede despertar algo en un chico: curiosidad, admiración, ganas de practicar un deporte o simplemente descubrir un mundo que hasta ese momento parecía lejano. Generar esa posibilidad para jóvenes de cada rincón de Las Colonias es abrir una puerta a experiencias que pueden dejar una huella para siempre”, afirmó.

Y agregó: “Cada uno volverá a su escuela y a su localidad con algo propio para contar. Una imagen, una emoción, una pregunta o una idea nueva. Ahí está el verdadero valor de estas experiencias: en todo lo que pueden seguir generando después”.