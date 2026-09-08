Las Colonias presentó su bandera y realizó su primer izamiento
El diseño creado por la Asociación Italiana de San Jerónimo Norte fue elegido entre 29 propuestas. El acto encabezado por el senador Rubén Pirola reunió en Esperanza a autoridades, instituciones, participantes y vecinos de distintas comunidades del departamento.
Las Colonias presentó oficialmente la bandera que representará a sus 37 comunidades y realizó su primer izamiento durante un emotivo acto desarrollado en la sede del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE).
La ceremonia marcó la culminación del concurso “Una Bandera para Las Colonias”, iniciado en mayo como una propuesta abierta a vecinos, escuelas e instituciones. Durante esos meses se recibieron 29 trabajos que buscaron expresar, a través de colores y símbolos, la historia, la producción, la diversidad cultural y los vínculos que caracterizan al departamento.
El jurado eligió la propuesta creada por la Asociación Italiana de San Jerónimo Norte. La primera mención correspondió a Solange Otilia Alovatti y la segunda, a Gisela Elisabet Pucheta.
“Al verla desplegada por primera vez sentí una emoción difícil de explicar. Pensé en cada persona que tomó una hoja, buscó en nuestra historia y puso tiempo y cariño para imaginar un símbolo capaz de reunir a nuestras 37 comunidades”, expresó Pirola.
El senador destacó que el diseño ganador fue llevado a la bandera respetando íntegramente la propuesta original. “Cada color, cada trazo y cada símbolo permanecen tal como fueron presentados. Esa fidelidad reconoce el trabajo de sus creadores y el criterio con el que actuó el jurado”, señaló.
Pirola agradeció especialmente a las personas e instituciones que hicieron posible el proceso: participantes, escuelas, alumnos, integrantes del jurado, intendentes, presidentes comunales, autoridades, equipo de trabajo, CICAE y vecinos que acompañaron la presentación.
“En cada una de las 29 propuestas encontramos esfuerzo, dedicación y un profundo cariño por Las Colonias. Todas aportaron algo a este camino y forman parte de la historia que comenzó con el primer izamiento”, sostuvo.
La nueva bandera comenzará ahora a incorporarse a la vida de los pueblos y ciudades del departamento, con presencia en municipios, comunas, escuelas, instituciones y celebraciones. Será un símbolo común para representar la identidad de cada comunidad y el vínculo que las une como parte de Las Colonias.