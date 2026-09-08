Las Colonias presentó su bandera y realizó su primer izamiento

El diseño creado por la Asociación Italiana de San Jerónimo Norte fue elegido entre 29 propuestas. El acto encabezado por el senador Rubén Pirola reunió en Esperanza a autoridades, instituciones, participantes y vecinos de distintas comunidades del departamento.
Política08 de septiembre de 2026


El diseño creado por la Asociación Italiana de San Jerónimo Norte fue elegido entre 29 propuestas. El acto encabezado por el senador Rubén Pirola reunió en Esperanza a autoridades, instituciones, participantes y vecinos de distintas comunidades del departamento.

Las Colonias presentó oficialmente la bandera que representará a sus 37 comunidades y realizó su primer izamiento durante un emotivo acto desarrollado en la sede del Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE).

La ceremonia marcó la culminación del concurso “Una Bandera para Las Colonias”, iniciado en mayo como una propuesta abierta a vecinos, escuelas e instituciones. Durante esos meses se recibieron 29 trabajos que buscaron expresar, a través de colores y símbolos, la historia, la producción, la diversidad cultural y los vínculos que caracterizan al departamento.

El jurado eligió la propuesta creada por la Asociación Italiana de San Jerónimo Norte. La primera mención correspondió a Solange Otilia Alovatti y la segunda, a Gisela Elisabet Pucheta.

“Al verla desplegada por primera vez sentí una emoción difícil de explicar. Pensé en cada persona que tomó una hoja, buscó en nuestra historia y puso tiempo y cariño para imaginar un símbolo capaz de reunir a nuestras 37 comunidades”, expresó Pirola.

El senador destacó que el diseño ganador fue llevado a la bandera respetando íntegramente la propuesta original. “Cada color, cada trazo y cada símbolo permanecen tal como fueron presentados. Esa fidelidad reconoce el trabajo de sus creadores y el criterio con el que actuó el jurado”, señaló.

Pirola agradeció especialmente a las personas e instituciones que hicieron posible el proceso: participantes, escuelas, alumnos, integrantes del jurado, intendentes, presidentes comunales, autoridades, equipo de trabajo, CICAE y vecinos que acompañaron la presentación.

“En cada una de las 29 propuestas encontramos esfuerzo, dedicación y un profundo cariño por Las Colonias. Todas aportaron algo a este camino y forman parte de la historia que comenzó con el primer izamiento”, sostuvo.

La nueva bandera comenzará ahora a incorporarse a la vida de los pueblos y ciudades del departamento, con presencia en municipios, comunas, escuelas, instituciones y celebraciones. Será un símbolo común para representar la identidad de cada comunidad y el vínculo que las une como parte de Las Colonias.

ScreenHunter_193
Te puede interesar
ScreenHunter_184

Otazo participará del Congreso Federal de Juventudes en La Plata

Política07 de septiembre de 2026
El concejal Gabriel Otazo participará los próximos 14 y 15 de septiembre de la tercera edición del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que tendrá lugar en la ciudad de La Plata y reunirá a jóvenes, referentes, organizaciones, instituciones y representantes de distintos gobiernos del país.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política02 de septiembre de 2026
El día 3 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: 
ScreenHunter_137

Se reunirá el “Concejo Joven”

Política26 de agosto de 2026
El día 27 de agosto a las 11:30 hs. se reunirá el “Concejo Joven” edición 2026 en el Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos, a fin de desarrollar el siguiente Orden del día:
ScreenHunter_109

La Legislatura santafesina reconoció a Unicef Argentina

Política20 de agosto de 2026
La Cámara de Diputados distinguió al organismo por sus 40 años de trabajo en el país. Clara García, Gisel Mahmud y la representante de UNICEF, María Elena Úbeda Castillo, pusieron el foco en los desafíos actuales de las infancias y en la necesidad de fortalecer la protección de sus derechos.
concejo 2026

Sesiona el Concejo Municipal

Política19 de agosto de 2026
El día 20 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Lo más visto
21072020-comisaria

Asamblea General Ordinaria

Locales05 de septiembre de 2026
La asociación cooperadora policial de la comisaría 2da y comando radioeléctrico convocan a participar de Asamblea General Ordinaria a celebrarse el jueves 24 de setiembre de 2026, a las 20 horas, en Belgrano 329, fines tratar el siguiente orden del día:
ScreenHunter_184

Otazo participará del Congreso Federal de Juventudes en La Plata

Política07 de septiembre de 2026
El concejal Gabriel Otazo participará los próximos 14 y 15 de septiembre de la tercera edición del Congreso Federal e Internacional de Juventudes, que tendrá lugar en la ciudad de La Plata y reunirá a jóvenes, referentes, organizaciones, instituciones y representantes de distintos gobiernos del país.