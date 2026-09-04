Día de la secretaria. Gracias, Gabi
En este día tan especial queremos volver a un momento que vivimos este año y que representa mucho para nuestro Concejo Municipal.
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, por iniciativa del presidente del Concejo, reconocimos a mujeres de nuestra ciudad por su compromiso, su trayectoria y su aporte cotidiano a nuestra comunidad.
Y entre ellas tuvimos la enorme alegría de homenajear a nuestra secretaria del Concejo, Gabriela “Gabi” Preti, quien lleva 18 años de trabajo, compromiso y dedicación en esta institución.
Hoy, en el Día de la Secretaria, queremos rememorar aquel hermoso momento y, sobre todo, volver a decirle GRACIAS.
Gracias, Gabi, por tantos años acompañando la vida institucional de nuestro Concejo; por tu responsabilidad, tu experiencia y tu trabajo cotidiano. Dieciocho años son también una parte importante de la historia de esta casa democrática.
¡Muy feliz día, Gabi!
Y nuestro reconocimiento a todas las secretarias que, con compromiso y dedicación, hacen posible el trabajo diario de nuestras instituciones.