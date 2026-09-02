Las rutas nacionales en Santa Fe, hacia un sistema sin cobro manual en peajes: habrá solo Telepase y Free Flow

La Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales prevé la incorporación progresiva de cobro electrónico y peaje sin barreras.
Provinciales02 de septiembre de 2026

La Red Federal de Concesiones para las rutas nacionales prevé la incorporación progresiva de cobro electrónico y peaje sin barreras.

Las rutas nacionales que atraviesan la provincia de Santa Fe avanzan hacia un nuevo esquema de cobro de peajes en el que no habrá cajeros ni cabinas para el pago manual, de acuerdo a lo que surge de la nueva Red Federal de Concesiones que ya tiene adjudicados 3.900 kilómetros en cuatro corredores que atraviesan la bota: la RN 9, 11, 19 y 34.

"Se incorporarán progresivamente tecnologías de cobro electrónico y peaje sin barreras para agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje", define el portal web oficial del Estado argentino.

Ante la consulta de AIRE, fuentes de Vialidad Nacional confirmaron que el nuevo avance contempla únicamente sistemas de TelePASE y Free Flow para el cobro de las tarifas. Además de ser progresivo, el cobro estará vinculado al avance de las obras previstas en cada tramo.

Peajes en rutas nacionales de Santa Fe

Desde el organismo explicaron que, durante las tareas de puesta en valor, se prevé también instalar los sistemas tecnológicos necesarios para el nuevo esquema de cobro.

En ese sentido, estiman que mientras se realizan trabajos —como el bacheo de las calzadas— podrán instalarse los pórticos con lectores de patentes y los dispositivos de TelePASE en los puntos asignados.
Sin embargo, la instalación de los sistemas de cobro no significará que comiencen inmediatamente a cobrarse los peajes. Las concesionarias recién podrán comenzar a aplicar las tarifas cuando Vialidad Nacional verifique que se completó la primera etapa de puesta en valor de la calzada y la zona de camino.

Un esquema similar ya fue implementado en el corredor Rosario-Victoria, donde la incorporación de los sistemas tecnológicos acompañó el desarrollo de las obras.

TelePASE y Free Flow, las dos modalidades previstas

El anuncio oficial de la nueva Red Federal de Concesiones establece que se incorporarán progresivamente tecnologías de cobro electrónico y sistemas de Free Flow, que permiten atravesar los puntos de cobro sin detenerse ante una barrera.

El objetivo es agilizar la circulación y reducir los tiempos de viaje, además de avanzar hacia un sistema de peajes completamente automatizado.
De esta manera, los conductores podrán abonar mediante los sistemas electrónicos habilitados, mientras que los vehículos serán identificados mediante los dispositivos de TelePASE y los lectores de patente instalados en los pórticos.

Ocho nuevas estaciones de peaje en cuatro rutas nacionales de Santa Fe

Semanas atrás, AIRE publicaba que, producto de la etapa III de la Red Federal de Concesiones, se le adjudicó a privados tramos clave pertenecientes a la Ruta Nacional 9, la 11, la 19 y la 34 en Santa Fe.

La Ruta Nacional 11 tendrá cinco cabinas en el tramo que va desde Nelson hasta la provincia de Chaco. Todos tendrán un valor de $3.520 + IVA ($4.259,20 finales) y estarán ubicadas en Llambi Campbell, Gobernador Crespo, Vera. Guadalupe Norte y Florencia.
La Ruta Nacional 9 mantendrá la estación de Carcarañá con un valor de $1.399 + IVA ($1.692,79 finales).
La Ruta Nacional 19 tendrá un peaje de $1.399 + IVA en la cabina de Franck y se añadirá una nueva en la localidad de Frontera.
La Ruta Nacional 34 tendrá tres estaciones de peaje. Uno en Totoras, con un monto de $1.399 + IVA; y otros dos en Angélica y en Palacios, con un valor de $1.295,96 + IVA. Fuente: Aire

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