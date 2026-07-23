Inminente llegada de "El Niño": preparan acciones preventivas en Santa Fe

Santa Fe participó en Posadas (Misiones) de la tercera Mesa de Coordinación Federal para la preparación ante el fenómeno de El Niño, reunión regional que congregó a las ocho provincias de la Cuenca del Plata con el objetivo de evaluar las acciones preventivas y las medidas estructurales ejecutadas en la región.

En diálogo con LT10, el secretario de Protección Civil de la provincia de Santa Fe, Marcos Escajadillo, detalló los alcances del encuentro y ratificó las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) e institutos técnicos.

"Como se informa en la perspectiva climática trimestral, el fenómeno de El Niño se va consolidando. Para este trimestre no esperamos lluvias importantes, solo apenas por encima de lo normal, pero la tendencia se fortalece fundamentalmente a partir de octubre", señaló el funcionario provincial.

Trabajo en localidades de riesgo

Escajadillo destacó la exposición realizada por la comitiva santafesina, en la que se detalló el trabajo de prevención iniciado el año pasado a partir de la determinación, por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos, de las 100 localidades con riesgo hídrico en el territorio provincial.

Asimismo, resaltó la limpieza de canales y las reuniones de coordinación convocadas por el gobernador Maximiliano Pullaro en Rosario —para municipios y comunas del sur— y en la ciudad de Santa Fe —para localidades del centro-norte— junto a instituciones y organizaciones del sistema de protección civil.

"El fin de semana tuvimos tormentas de viento muy fuerte en los departamentos San Justo y San Javier. Si bien el mayor impacto de las últimas lluvias se dio en Corrientes, Misiones y Entre Ríos, en Santa Fe se registran episodios severos que, aunque focalizados, ya marcan la tendencia", explicó.

Escenario crítico para el último trimestre

Consultado sobre los plazos de mayor impacto, el secretario provincial indicó que los efectos más complejos se prevén para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026, extendiéndose hacia el verano de 2027.

"El fenómeno se da por un aumento inusual de la temperatura de las aguas del océano Pacífico en las costas de Perú y Ecuador. Las mediciones marcan un incremento paulatino, por lo que, aunque no se conoce aún la intensidad exacta —si será moderado, severo o muy severo—, en Santa Fe nos preparamos para escenarios críticos", afirmó Escajadillo.

Finalmente, remarcó la importancia de fortalecer los planes de contingencia locales: "La primera respuesta siempre la tiene el gobierno local. Por eso es indispensable que las municipalidades y comunas estén organizadas, preparadas y tengan activadas sus Juntas Locales de Protección Civil".

Fuente: LT10