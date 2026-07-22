Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Miércoles 22 de Julio en San Carlos Sud a la edad de 76 años. el Señor Julio Sebastián Palacio "Negrin".
Necrológicas22 de julio de 2026

Falleció hoy Miércoles 22 de Julio en San Carlos Sud a la edad de 76 años. el Señor Julio Sebastián Palacio "Negrin".

Sus restos serán velados en sala comunal de dicha localidad y recibirán sepultura en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud hoy Miércoles 22 de Julio a las 17:30 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

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