Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Miércoles 22 de Julio en San Carlos Sud a la edad de 76 años. el Señor Julio Sebastián Palacio "Negrin".

Sus restos serán velados en sala comunal de dicha localidad y recibirán sepultura en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud hoy Miércoles 22 de Julio a las 17:30 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios