“Una vida, muchas vidas” de Alejandra Rivello

Una vida, muchas vidas es una obra literaria profundamente conmovedora y valiente, escrita por Alejandra Rivello, quien nos abre las puertas de su corazón en una autobiografía sincera, íntima y repleta de resiliencia. A través de una narrativa directa, cercana y sumamente humana, Alejandra nos invita a recorrer los intrincados caminos de su propia existencia, demostrándonos que dentro de una sola vida cronológica podemos transitar múltiples identidades, caídas dolorosas y renacimientos permanentes. Desde sus primeros recuerdos, la autora comparte con absoluta honestidad las luces y sombras de su entorno familiar, las marcadas carencias afectivas de la infancia y la compleja pero enriquecedora relación que mantuvo con sus padres. Su historia es el reflejo de una mujer común que se atrevió a romper mandatos sociales arraigados, enfrentar sus peores miedos y aprender a amarse a sí misma por encima de las expectativas de los demás.

El libro aborda con gran madurez y sensibilidad temas universales como el valor de la vocación elegida, los desafíos profundos de la maternidad, el dolor desgarrador ante las pérdidas emocionales y las complejas transiciones del matrimonio hacia el divorcio. Uno de los núcleos más vibrantes y atrapantes de la obra es el relato detallado de su primer amor, un romance de la juventud suspendido abruptamente por las malas decisiones, la timidez extrema y los silencios incómodos de la inexperiencia, el cual logra revivir décadas más tarde en una apasionante e intrincada relación de madurez. Con cada capítulo, Alejandra desnuda sus errores y aciertos sin ningún tipo de tapujos, enseñándonos de manera magistral que el perdón hacia los demás y hacia uno mismo es la única llave real para alcanzar la paz interior.

Lejos de presentarse como una víctima de las circunstancias que le tocaron en suerte, la autora es capaz de transformar los lazos con su entorno en un pilar de apoyo familiar y de encontrar en la escritura un refugio completamente sanador para sus emociones. Una vida, muchas vidas es, en esencia, un canto vibrante a la esperanza y una prueba irrefutable de que nunca es tarde para cumplir los sueños pendientes. Es una lectura imprescindible para quienes buscan inspiración para sanar heridas del pasado, soltar definitivamente los amores tibios y abrazar el futuro con una actitud renovada, libre y valiente.

Al sumergirse en estas páginas, el lector se encontrará con un espejo de sus propias luchas internas. Alejandra no busca dar lecciones morales ni posicionarse en un pedestal; por el contrario, escribe desde la vulnerabilidad de quien sabe lo que es tener el corazón roto y haber pegado cada pedazo con paciencia y amor propio. Cada párrafo está diseñado para generar una empatía inmediata, logrando que el acto de leer se convierta en un viaje de introspección personal. Las vivencias narradas demuestran que la estabilidad es una ilusión y que la verdadera riqueza humana radica en la capacidad de adaptarse, aprender de los fracasos amorosos y valorar la soledad como una compañera de paz y libertad indispensable. Este relato autobiográfico invita a dejar de lado las apariencias sociales para empezar a vivir en la autenticidad absoluta.

Por todo esto, leer este libro no es simplemente consumir una historia ajena, sino abrir una puerta hacia la propia transformación personal. La calidez de su prosa y la honestidad brutal con la que se describen las relaciones humanas hacen que sea imposible interrumpir la lectura una vez comenzada. Una vida, muchas vidas representa la oportunidad perfecta para descubrir que todos tenemos la capacidad de reescribir nuestro destino, sin importar el pasado ni los errores cometidos en el camino. Te invitamos a dejarte llevar por esta maravillosa obra, a conectar con la sensibilidad de Alejandra y a encontrar la fuerza necesaria para despertar y empezar a vivir plenamente, disfrutando de cada instante con el corazón abierto.

Alejandra Rivello

Alejandra Rivello es una escritora argentina que ha irrumpido en el panorama literario contemporáneo con una voz sumamente genuina, cercana y valiente. Nacida en la ciudad de Gálvez, en la provincia de Santa Fe, el 16 de abril de 1969, su historia es el vivo reflejo de una mujer común que descubrió en la palabra escrita el canal idóneo para plasmar las complejidades, caídas y renacimientos de la existencia humana. A través de su sensible pluma, invita de forma constante a reflexionar sobre la capacidad innata que tenemos los seres humanos para reinventarnos por completo sin importar las circunstancias externas. Su visión del arte literario no surge de la academia abstracta, sino de las vivencias reales, los tropiezos cotidianos y la profunda convicción de que cada experiencia, por más dolorosa que resulte, encierra una lección invaluable que merece ser compartida con el mundo.

Durante su juventud, Alejandra cursó sus estudios superiores y se recibió en el año 1990 como Profesora de Enseñanza Primaria y Preescolar en el prestigioso Colegio Nuestra Señora del Calvario de su Gálvez natal. Aunque los caminos de la vida y las decisiones familiares la llevaron a abocarse por entero al desarrollo de un emprendimiento comercial independiente junto a quien fuera su esposo, la docencia y el aprendizaje continuo marcaron a fuego su mirada empática hacia el entorno. Tras transitar por profundas transformaciones personales que incluyeron un divorcio y una enriquecedora experiencia residiendo en el extranjero, hoy reside y trabaja activamente con la certeza de que nunca es tarde para saldar las deudas con los sueños del pasado.

En su libro autobiográfico titulado Una vida, muchas vidas, narrado con un lenguaje profundamente íntimo, honesto y transparente, Alejandra comparte con total soltura las luces y sombras de su entorno familiar, las marcadas carencias afectivas que signaron su infancia, los múltiples desafíos de la maternidad y el doloroso proceso de disolución de su matrimonio. Con una prosa fluida, cercana y de una honestidad brutal, la autora consigue que cada vivencia íntima se convierta en un espejo universal donde cualquier lector puede ver reflejadas sus propias batallas emocionales, sus pérdidas y sus victorias secretas.

La propuesta literaria de Alejandra se destaca notablemente por no posicionarse jamás desde un pedestal moral ni buscar dar lecciones rígidas de comportamiento, sino por escribir con una vulnerabilidad conmovedora y directa que atrapa y abraza al lector desde las primeras páginas. Su filosofía de vida queda hermosamente sintetizada cuando en su propio texto afirma con gran entereza: «Hoy elegí vivir con mis miedos, mis luchas, mis cicatrices. Hoy elegí quererme, perdonarme y soltar todo lo que me quitó la paz».

Esta potente declaración no solo representa a la perfección su esencia como autora y mujer, sino que funciona en la práctica como una invitación abierta para que los lectores hagan las paces con su propio pasado y encuentren la fuerza necesaria para sanar el presente, rompiendo los mandatos sociales y las expectativas ajenas que tantas veces asfixian el crecimiento personal.

Actualmente, Alejandra se dedica con entusiasmo a dar a conocer su obra primogénita, demostrando con su propio testimonio que la estabilidad absoluta es una ilusión y que la verdadera riqueza se encuentra en la resiliencia ante la incertidumbre. Leer e incorporar las páginas de esta obra a tu biblioteca es una oportunidad perfecta para conectar con un relato transparente y movilizador. Dejate cautivar por la calidez de sus palabras y descubrí por qué este mensaje de superación genuino y sin pretensiones es el punto de partida ideal para una autora que escribe con el corazón en la mano.

El ejemplar se encuentra disponible en la Librería Entre Comillas y también puede comprarse a través de la tienda online de Robalir. Además, quienes deseen obtenerlo pueden solicitarlo directamente a la autora mediante WhatsApp al 3404 590257, o contactarse a través de sus perfiles de Instagram y Facebook, ambos bajo el nombre Alejandra Rivello.

Robalir

En Robalir creemos que cada libro tiene una vida propia, y que esa vida empieza recién cuando llega a tus manos. Nuestros títulos fueron pensados para acompañarte en distintos momentos: cuando buscás una historia que te sacuda, cuando necesitás una pausa amable o cuando una idea nueva te despierta curiosidad. Para nosotros, leer es un encuentro íntimo y poderoso, y cada uno de nuestros libros intenta honrar ese instante en que elegís abrirlo.

Sabemos que una buena obra no necesita artificios: necesita claridad, honestidad y una voz que quiera conversar con vos. Por eso trabajamos para que nuestras publicaciones se lean con fluidez, sin barreras, permitiendo que entres en la historia sin esfuerzo. En cada obra que forma parte de nuestro catálogo vas a encontrar autores que escriben con pasión y convicción, y textos que buscan hablarte de frente, sin complicaciones innecesarias. Creemos que una lectura auténtica vale más que cualquier gesto grandilocuente.

Nuestros títulos nacen del deseo de compartir experiencias que te acompañen más allá de la última página. Hay historias que conmueven, otras que iluminan, algunas que abren preguntas y otras que simplemente abrazan. Nos gusta pensar que cada lector encuentra algo distinto, porque cada lectura es personal. Esa diversidad de vivencias es lo que nos mueve a publicar obras que dejan una marca, ya sea por su sensibilidad, su profundidad o su capacidad de abrir mundos.

También creemos que un catálogo habla por sí mismo. Por eso cuidamos la coherencia de lo que publicamos: buscamos historias que dialoguen entre sí sin perder su singularidad. No queremos imponer una mirada, sino ofrecer caminos posibles. Cuando un lector se acerca a nuestros títulos, queremos que sienta que hay un criterio detrás, una intención de ofrecer experiencias que valgan su tiempo y su atención. Publicamos porque confiamos en lo que un libro puede significar para quien lo lea.

A lo largo de nuestro recorrido aprendimos que los libros perduran cuando llegan a un lector que los reconoce como propios. Ese encuentro es, para nosotros, el corazón de todo. No publicamos por publicar: publicamos para que las historias encuentren hogar. Y ese hogar sos vos.

Por eso, cuando trabajamos en un nuevo proyecto, pensamos en cómo vas a sentirte al leerlo, en qué momentos podría acompañarte, en qué tipo de lector podría resonar. No se trata de seguir modas ni de correr detrás de tendencias pasajeras, sino de sumar obras que puedan sostenerse en el tiempo, que mantengan su fuerza incluso después de ser leídas. Nos interesa la lectura que deja eco, esa que vuelve cuando recordás una frase o una escena en el momento menos pensado.

En Robalir valoramos la cercanía, la escucha y la claridad. No creemos en la distancia entre quien publica, quien escribe y quien lee. Preferimos pensar la editorial como un espacio donde las historias circulan con respeto y donde cada libro encuentra su voz sin perder de vista a quien lo va a recibir. Sos parte fundamental de ese recorrido: sin lectores atentos y curiosos, ningún proyecto editorial tendría sentido.

Si estás explorando nuevas lecturas, te invitamos a recorrer nuestro catálogo con calma. Quizás encuentres una historia que te sorprenda, una mirada que te cambie el día o un libro que quieras recomendar después. Cada título que publicamos nace con esa esperanza. Porque en Robalir creemos que los libros crean encuentros, y que cada encuentro puede convertirse en una experiencia inolvidable.