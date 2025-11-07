Mutual CAJU cumple hoy 17 años y afianza su fuerte presencia en la región

Con más de 20.000 asociados y varias filiales, consolida su liderazgo superando los límites de Las Colonias.

Zonales07 de noviembre de 2025
ScreenHunter_044

Apostando a la cercanía, acompañando a sus socios en todo momento, escuchando y comprendiendo las necesidades de las personas para buscar las mejores respuestas de manera ágil, la Mutual del Club Atlético Juventud Unida de Humboldt logró afianzar su presencia en toda la región sumando adherentes y se posicionó como una de las entidades más importantes de la zona.

Vio la luz el 7 de noviembre de 2008 en las propias instalaciones de la entidad deportiva de la vecina localidad gracias a un puñado de personas incansables en cuanto a buscar opciones que le permitan crecer a los “Ñatos”.

Empezó sólo con dos empleados, Edgardo José Emmert como gerente y Pablo Guillermo König de administrativo, pero el éxito derivó en un crecimiento constante y la necesidad de incorporar más personal.

Luego llegó la expansión, superando las barreras del pueblo que vio nacer a esta propuesta innovadora, por eso el 1º de noviembre de 2010 inauguraron la primera filial en Franck.

La seriedad con la cual transitaron el extenso camino permitió que la Mutual CAJU no pare su desarrollo y de manera constante sume beneficios para los asociados.

Hoy, al celebrar 17 años, son innumerables los desafíos cumplidos y su prestigio le posibilitó transformarse en la Mutual que más crece y la de mayor presencia en una amplia región, con oficinas en Humboldt, Franck, Esperanza (aquí fue vital para la puesta en marcha en su propio inmueble la capacidad y el incansable trabajo de Edgardo Emmert y Álvaro Fernández), Las Tunas, Nelson, Monte Vera y San Carlos Norte.

“Estamos muy conformes con el camino recorrido, hoy somos 43 empleados y contamos con más de 20.000 socios, a quienes debemos agradecer la confianza, lo mismo a los Consejos Directivos que nos dejan trabajar y tomar decisiones sin obstaculizar la tarea, también destacar el rol de los asesores contables y jurídicos, todos continuamos trabajando para sumar nuevos beneficios”, dijeron desde la Mutual del Club Juventud Unida de Humboldt.

Como no podía ser de otra manera, en este sostenido plan de expansión ya avanzan en la planificación para abrir una nueva filial, “porque la idea siempre es estar cerca de la gente”.

Feliz aniversario para cada uno de los integrantes de la Mutual. CAJU y que sigan los éxitos.

Te puede interesar
0512023-prision

Ordenaron la prisión preventiva de cuatro hombres a los que se investiga por intentar robar en inmuebles a los que previamente le cortaron el suministro de energía eléctrica en Esperanza y en Franck

Zonales19 de agosto de 2025

La medida cautelar fue impuesta a partir del pedido formulado por el fiscal Alejandro Benítez, en audiencias realizadas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Los imputados son oriundos de Cañada de Gómez y de Rosario. Los ilícitos fueron cometidos en mutuales, en inmobiliarias, en un estudio contable y en la sede de un organismo público.

ScreenHunter_011

Santa Fe aplicará impuestos a plataformas como Spotify, Netflix y Uber

Zonales19 de junio de 2025

Aplicaciones y plataformas pagarán Ingresos Brutos con alícuotas diferenciadas según el tipo de prestación. Los usuarios alcanzados por la percepción podrán compensar lo abonado con el pago de Impuesto Inmobiliario o Patente Única sobre vehículos, o bien solicitar el reintegro del monto retenido

ScreenHunter_081

Provincia avanza con la construcción de una nueva rotonda en el cruce de rutas provinciales N° 80 y 10, a pocos metros de Gálvez

Zonales17 de junio de 2025

“Esta nueva rotonda se ubica en uno de los accesos a Gálvez y aumentará la seguridad vial en este cruce de alto riesgo, donde en los últimos años lamentablemente hubo distintos accidentes trágicos”, dijo el ministro Enrico. En materia de obras viales, la gestión de Maximiliano Pullaro impulsará rotondas en los cruces de rutas más peligrosos de la provincia.

Imagen de WhatsApp 2025-05-27 a las 10.59.50_7f059891

Asisten a las personas afectadas por el temporal en Vera y localidades del norte santafesino

Zonales27 de mayo de 2025

Precipitaron más de 400 mm en las últimas horas. Diferentes ministerios y organismos provinciales, junto a Protección Civil, trabajan junto a autoridades locales por la tormenta ocurrida este lunes por la noche y madrugada del martes. Se monitorea la situación en otras localidades de la zona. Hay una persona fallecida en Vera y evacuados. Rige alerta para toda la provincia.

Lo más visto
ScreenHunter_043

Transporte Urbano al Cementerio

Locales07 de noviembre de 2025

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, los días SÁBADOS, el Servicio de Transporte Urbano Gratuito al Cementerio Municipal se realiza desde la hora 08:00, manteniendo su recorrido habitual.