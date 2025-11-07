Mutual CAJU cumple hoy 17 años y afianza su fuerte presencia en la región

Apostando a la cercanía, acompañando a sus socios en todo momento, escuchando y comprendiendo las necesidades de las personas para buscar las mejores respuestas de manera ágil, la Mutual del Club Atlético Juventud Unida de Humboldt logró afianzar su presencia en toda la región sumando adherentes y se posicionó como una de las entidades más importantes de la zona.

Vio la luz el 7 de noviembre de 2008 en las propias instalaciones de la entidad deportiva de la vecina localidad gracias a un puñado de personas incansables en cuanto a buscar opciones que le permitan crecer a los “Ñatos”.

Empezó sólo con dos empleados, Edgardo José Emmert como gerente y Pablo Guillermo König de administrativo, pero el éxito derivó en un crecimiento constante y la necesidad de incorporar más personal.

Luego llegó la expansión, superando las barreras del pueblo que vio nacer a esta propuesta innovadora, por eso el 1º de noviembre de 2010 inauguraron la primera filial en Franck.

La seriedad con la cual transitaron el extenso camino permitió que la Mutual CAJU no pare su desarrollo y de manera constante sume beneficios para los asociados.

Hoy, al celebrar 17 años, son innumerables los desafíos cumplidos y su prestigio le posibilitó transformarse en la Mutual que más crece y la de mayor presencia en una amplia región, con oficinas en Humboldt, Franck, Esperanza (aquí fue vital para la puesta en marcha en su propio inmueble la capacidad y el incansable trabajo de Edgardo Emmert y Álvaro Fernández), Las Tunas, Nelson, Monte Vera y San Carlos Norte.

“Estamos muy conformes con el camino recorrido, hoy somos 43 empleados y contamos con más de 20.000 socios, a quienes debemos agradecer la confianza, lo mismo a los Consejos Directivos que nos dejan trabajar y tomar decisiones sin obstaculizar la tarea, también destacar el rol de los asesores contables y jurídicos, todos continuamos trabajando para sumar nuevos beneficios”, dijeron desde la Mutual del Club Juventud Unida de Humboldt.

Como no podía ser de otra manera, en este sostenido plan de expansión ya avanzan en la planificación para abrir una nueva filial, “porque la idea siempre es estar cerca de la gente”.

Feliz aniversario para cada uno de los integrantes de la Mutual. CAJU y que sigan los éxitos.