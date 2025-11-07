Necrológicas Ostta Sepelios

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas24 de octubre de 2025
Falleció hoy a la edad de 86 años, la Señora Rosa Elena Levrino viuda de Saucedo.
Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, la Señora Nelly Leonor Salva.Necrológicas07 de noviembre de 2025
Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Viernes 7 de Noviembre a las 18:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios
Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 71 años, el Señor Juan Carlos Nipotte.
Falleció en Santa Fe a la edad de 64 años, la Señora Mercedes Raquel Meynet.
Falleció ayer 11 de Octubre a la edad de 49 años, el Señor Mauro Sebastián Massini.
Falleció ayer Viernes 10 de Octubre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Isidro Florencio Navarrete.
Falleció ayer Lunes 06 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 72 años, el Señor Miguel Ángel Juan Mariani.
Con profundo dolor despedimos a nuestra querida MARÍA ESTHER CATALINA BORGHETTI, quien partió de este mundo el día 01 de Octubre de 2025 a los 88 años de edad.
Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.
Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.
Las jugadoras Brenda Weihmüller y Brisa Müller, integrantes de la categoría Sub 12 del Decano, formaron parte de los entrenamientos del selectivo de la Asociación Santafesina de Vóley (ASV), con vistas al próximo Torneo Interasociaciones.
Luego de imponerse 4 a 0 en el partido de ida, el femenino del Club Atlético Argentino enfrentará este viernes, a las 21:30 h, a AD Juventud de Esperanza, en el encuentro de vuelta de la final del campeonato.
La decisión tomada por Nación alcanza en Santa Fe a unos 2.800 docentes con salarios brutos que superen los 3 millones de pesos. La resolución se tomó en base a lo definido por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La medida cautelar había sido dictada en agosto de 2024 luego de un pedido de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), pero ahora se revirtió.
El país lidera el ranking regional en agotamiento laboral por cuarto año consecutivo.
El uso del celular y redes sociales forma parte de la rutina diaria, aunque ciertas plataformas pueden tener un impacto negativo en la salud mental.
La Comuna de San Carlos Sud hizo entrega al Club Deportivo Unión Progresista, de distintos elementos deportivos para desarrollar las clases de aquagym y de natación en el Natatorio “Felipe Lehmann” perteneciente a la entidad.
Se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a la hora 14:00 en el SUM del Hospital Pedro Suchón de la ciudad de San Carlos Centro una Charla gratuita sobre Diabetes.
