Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, la Señora Nelly Leonor Salva.

07 de noviembre de 2025
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Viernes 7 de Noviembre a las 18:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal. Nuestras condolencias a sus familiares.  Ostta Sepelios
 

