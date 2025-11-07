Necrológicas Ostta Sepelios

Lo más visto

Coronda: A 30 metros de su casa encontraron el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz Policiales 03 de noviembre de 2025 Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.

Numerarios del Cre Corondino capturaron a una mujer por encontrarse requerida legalmente en una causa judicial de secuestro extorsivo Policiales 04 de noviembre de 2025 Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.

Participación del Club Argentino en el selectivo de la Asociación Santafesina de Vóley Polideportivo 06 de noviembre de 2025 Las jugadoras Brenda Weihmüller y Brisa Müller, integrantes de la categoría Sub 12 del Decano, formaron parte de los entrenamientos del selectivo de la Asociación Santafesina de Vóley (ASV), con vistas al próximo Torneo Interasociaciones.

El femenino de Argentino va por una nueva estrella Polideportivo 06 de noviembre de 2025 Luego de imponerse 4 a 0 en el partido de ida, el femenino del Club Atlético Argentino enfrentará este viernes, a las 21:30 h, a AD Juventud de Esperanza, en el encuentro de vuelta de la final del campeonato.

Por una resolución de la Justicia Federal y una disposición de Nación, vuelve a aplicarse impuesto a las ganancias a los salarios de docentes de Santa Fe Provinciales 06 de noviembre de 2025 La decisión tomada por Nación alcanza en Santa Fe a unos 2.800 docentes con salarios brutos que superen los 3 millones de pesos. La resolución se tomó en base a lo definido por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La medida cautelar había sido dictada en agosto de 2024 luego de un pedido de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), pero ahora se revirtió.

Según la IA estas son las aplicaciones más tóxicas para la mente Tecnología 06 de noviembre de 2025 El uso del celular y redes sociales forma parte de la rutina diaria, aunque ciertas plataformas pueden tener un impacto negativo en la salud mental.

San Carlos Sud: Entrega de nuevos elementos para las actividades deportivas de verano Locales 07 de noviembre de 2025 La Comuna de San Carlos Sud hizo entrega al Club Deportivo Unión Progresista, de distintos elementos deportivos para desarrollar las clases de aquagym y de natación en el Natatorio “Felipe Lehmann” perteneciente a la entidad.

Charla gratuita sobre Diabetes en el Hospital Suchón Locales 07 de noviembre de 2025 Se llevará a cabo el jueves 13 de noviembre a la hora 14:00 en el SUM del Hospital Pedro Suchón de la ciudad de San Carlos Centro una Charla gratuita sobre Diabetes.