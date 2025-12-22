Paporello: Otazo faltó a la verdad

Lo más visto

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 19 de diciembre de 2025 Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.

Comenzaron a construir una nueva vivienda en lote propio Locales 20 de diciembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.

Colonia San José: Bomberos rescataron a dos hombres que quedaron atrapados en un vehículo tras accidente de tránsito en la RN N° 19 Policiales 21 de diciembre de 2025 En horas de la siesta de ayer, agentes del Cuartel Santo Tomé de la Agrupación de Bomberos Zapadores, dependientes de la Dirección General de Bomberos, procedieron al salvamento y rescate de un hombre de 30 años y otro de 64, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 6,5 en jurisdicción de Colonia San José, Depto. Las Colonias.

Que lo mejor esté por venir Locales 23 de diciembre de 2025 El Intendente del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, Juan José Placenzotti, saluda a todos los sancarlinos: “Renovemos el compromiso de trabajar arduamente para alcanzar nuestros más nobles anhelos y seguir construyendo juntos el futuro de la ciudad que queremos. ¡Felices Fiestas!”.

Cursos de verano en el Punto Digital San Carlos Centro Locales 23 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:

Se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria Política 23 de diciembre de 2025 El día 26 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. b) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

Siniestro vial con víctima fatal en la Autovía 19 Policiales 23 de diciembre de 2025 Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.