Paporello: Otazo faltó a la verdad

Paporello: Hubo un acuerdo entre los 5 concejalesVideos23 de diciembre de 2025
Manifesté, para que quede constancia en Acta, lo que me expresaron muchos vecinos.
El Presidente Otazo expresó ante los medios de comunicación que había sido electo Presidente por unanimidad. Faltó a la VERDAD.Videos22 de diciembre de 2025
En la Sesión, como corresponde, le pedí que aclarara públicamente que no fue electo por unanimidad, puesto que mi voto fue para la Concejal Gorgo, tal cual consta en el Acta correspondiente.
El Presidente Otazo habla de la necesidad de una convivencia democrática.
Nunca fui convocada ni invitada a alguna Reunión donde se decidiera como se integraban las Comisiones Internas del Concejo.
Expresé mi satisfacción, porque después de 6 años vuelven a desarrollarse las Sesiones, en parte, dentro del marco del Reglamento Interno. Seguiré bregando para que se cumpla en su totalidad.
La Concejal Bassi (Ex Alternativa Sancarlina) presentó un Proyecto para que se agregue arena a los areneros del Paseo del Arte. En esta misma Sesión los Concejales Perren y Otazo (siguen en Alternativa Sancarlina) presentaron otro Proyecto para sustituir y eliminar todos los areneros de las Plazas.
El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.
Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, al igual que lo hace el Intendente.
Presenté un Proyecto para la Adecuación de la Tasa de Inmuebles Urbanos para que los Contribuyentes Cumplidores no paguen el mes de Diciembre de cada año.
Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.
En horas de la siesta de ayer, agentes del Cuartel Santo Tomé de la Agrupación de Bomberos Zapadores, dependientes de la Dirección General de Bomberos, procedieron al salvamento y rescate de un hombre de 30 años y otro de 64, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 6,5 en jurisdicción de Colonia San José, Depto. Las Colonias.
El Intendente del GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, Juan José Placenzotti, saluda a todos los sancarlinos: “Renovemos el compromiso de trabajar arduamente para alcanzar nuestros más nobles anhelos y seguir construyendo juntos el futuro de la ciudad que queremos. ¡Felices Fiestas!”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. Actualmente, se encuentra habilitada la matriculación a los siguientes cursos autoasistidos e interactivos:
El día 26 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria -Art. 27 Inc. b) del Reglamento Interno- a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.
Saludamos a todos los amigos y clientes que nos vienen acompañando desde la apertura de nuestro pequeño comercio y a los que se suman constantemente y nos ayudan a crecer día a día.
Especialistas advierten sobre los riesgos de los excesos durante Navidad y Año Nuevo y brindan recomendaciones simples para disfrutar de los encuentros sin afectar la salud.