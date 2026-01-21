La Comuna de San Carlos Norte adquirió una nueva retropala

Chocaron un auto y una motoVideos19 de enero de 2026
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes.
La Comuna de San Carlos Norte se enorgullece en anunciar la adquisición de una nueva pala, una incorporación estratégica diseñada para potenciar la capacidad operativa y la eficiencia de los servicios en toda nuestra localidad.Videos21 de enero de 2026
A poco más de un mes de haber asumido el compromiso de conducir nuestro pueblo, este avance no es casualidad. Queremos destacar que esta compra ha sido posible gracias a una intensa labor de gestión y al aprovechamiento de contactos claves, lo que nos permitió obtener condiciones excepcionales para el beneficio de todos los vecinos.
Como resultado directo de estas negociaciones, la maquinaria se ha financiado en 10 cuotas, permitiendo que la Comuna se capitalice sin comprometer la estabilidad de las arcas públicas.
Esta nueva herramienta reemplaza a la unidad anterior, cuyo avanzado estado de deterioro ya no garantizaba la seguridad ni la eficiencia necesaria para las tareas diarias.
Este paso firme demuestra que, con planificación, contactos estratégicos y una gestión activa, los recursos del pueblo rinden más.
“Seguimos trabajando con la convicción de que San Carlos Norte merece herramientas para un crecimiento imparable”.
Teniendo en cuenta que he presentado el Proyecto para que el Concejo Municipal publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, tal cual lo hace el Intendente, y que dicho Proyecto fue votado en contra por los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren y Bassi, pongo en conocimiento los comprobantes de las Transferencias que recibió el Concejo en el mes de Diciembre, mes en el cual se ha producido mi incorporación a este Cuerpo.
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves.
En el final de la Sesión expresé, con claros y contundentes ejemplos, como las incoherencias, la incompatibilidad, la falta total de transparencia, el incumplimiento del Reglamento y las leyes, el autoritarismo, las mentiras y más, han contribuido para que la sociedad sancarlina esté segura que no le servimos a la comunidad.
Manifesté al Presidente Otazo, que voy a demostrar, a su debido tiempo, que es un MENTIROSO, en este caso MINTIÓ cuando afirmó que la Dieta de un Concejal para el año 2026, iba a rondar los $430.000. Sólo una, de tantas mentiras, que paulatinamente irán cayendo, todo respaldado con la documentación y las pruebas correspondientes, con hechos, no con palabras.
Después de escuchar las exposiciones vertidas en la Sesión Extraordinaria del Viernes pasado, no tengo ninguna duda que los Concejales Otazo, Rinaudo, Gorgo, Perren, Bassi y el Asesor Contable Contador Hernán Bertossi, carecen de AUTORIDAD MORAL para hablar de Tránsito.
Los 5 Concejales (la Nueva Mayoría Automática) responsabilizaron al Asesor Contable del Concejo Contador Hernán Bertossi por las modificaciones al Presupuesto.
En horas de la noche de este sábado se realizó el Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón, organizado por el Gobierno de San Carlos Centro, con entrada libre y gratuita.
Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes.
Con calor y humedad, el cuerpo pierde líquido más rápido. Las frutas jugosas aportan agua, minerales y energía, y se vuelven aliadas clave para atravesar el verano sin bajones.
La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de destinar fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, ha permitido cumplir con el objetivo primordial de facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Entre otras acciones, y en esta Octava Etapa del mencionado Programa, se concreta la ejecución, por Administración Municipal, de 11 nuevas viviendas.
Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.
Son casi 68.000 los docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que cobrarán la asistencia perfecta del mes de diciembre, y más de 49.000 los que sumarán el reconocimiento trimestral.
Los documentos disponibles en la app oficial pueden exhibirse ante controles y autoridades. El Gobierno Provincial avanza además en el proceso para que la licencia digital tenga validez en todo el territorio nacional.
