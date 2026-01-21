La Comuna de San Carlos Norte adquirió una nueva retropala

La Agrupación Callejeritos solicita adopción responsable para tres cachorritasLocales21 de enero de 2026
La Agrupación Callejeritos de San Carlos solicita adopción responsable para tres cachorritas.
La Comuna de San Carlos Norte se enorgullece en anunciar la adquisición de una nueva pala, una incorporación estratégica diseñada para potenciar la capacidad operativa y la eficiencia de los servicios en toda nuestra localidad.Locales21 de enero de 2026
A poco más de un mes de haber asumido el compromiso de conducir nuestro pueblo, este avance no es casualidad. Queremos destacar que esta compra ha sido posible gracias a una intensa labor de gestión y al aprovechamiento de contactos claves, lo que nos permitió obtener condiciones excepcionales para el beneficio de todos los vecinos.
Como resultado directo de estas negociaciones, la maquinaria se ha financiado en 10 cuotas, permitiendo que la Comuna se capitalice sin comprometer la estabilidad de las arcas públicas.
Esta nueva herramienta reemplaza a la unidad anterior, cuyo avanzado estado de deterioro ya no garantizaba la seguridad ni la eficiencia necesaria para las tareas diarias.
Este paso firme demuestra que, con planificación, contactos estratégicos y una gestión activa, los recursos del pueblo rinden más.
“Seguimos trabajando con la convicción de que San Carlos Norte merece herramientas para un crecimiento imparable”.
La firme decisión del Intendente Juan José Placenzotti de destinar fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, ha permitido cumplir con el objetivo primordial de facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas. Entre otras acciones, y en esta Octava Etapa del mencionado Programa, se concreta la ejecución, por Administración Municipal, de 11 nuevas viviendas.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO recuerda que, en el marco del Programa “SAN CARLOS LIMPIO CONEXIÓN RECICLADO”, la Recolección Diferenciada de Residuos se realiza los MARTES a partir de las 6 hs. en el sector comprendido desde calle 9 de Julio hacia el Norte y los JUEVES en el mismo horario desde 9 de Julio hacia el Sur.
En horas de la noche de este sábado se realizó el Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón, organizado por el Gobierno de San Carlos Centro, con entrada libre y gratuita.
La Comuna de San Carlos Sud, comenzó con una nueva cuadra de cordón cuneta en calle Moreno (lado Este), entre Sarmiento y Pje. Colón, estas obras son el inicio de diversos trabajos que se llevarán adelante en la zona para mejorar el escurrimiento del agua y el tránsito vehicular.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
En el día de ayer, nos visitó “CAPI”, la mascota de los Juegos Suramericanos, en la COLONIA DE VACACIONES DE LA PROVINCIA DE SANTA “ESCUELA DE VERANO”, que disfrutan más de 100 niños de la localidad gracias al trabajo en conjunto y articulado del Gobierno de la Provincia, la Escuela Primaria, el Jardín de Infantes, el Club Deportivo Unión Progresista y la Comuna de San Carlos Sud.
Falleció hoy Domingo 18 de Enero en San Carlos Centro a la edad de 89 años, el Señor Armando Bernardo Imhoff "Pietra".
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Mendoza de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:15 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Con calor y humedad, el cuerpo pierde líquido más rápido. Las frutas jugosas aportan agua, minerales y energía, y se vuelven aliadas clave para atravesar el verano sin bajones.
Ayer por la tarde, personal de la UOR 3, realizaba un operativo de control vehicular y de identificación de personas sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 20, jurisdicción de Franck, Depto. Las Colonias, cuando en cumplimiento de sus tareas preventivas inherentes advirtieron a un camionero transportista de productos plásticos industriales que se trasladaba en un vehículo de gran porte, a quien solicitaron detuviese su marcha y que accedió oportunamente.
Son casi 68.000 los docentes, directivos, secretarios, preceptores y asistentes escolares que cobrarán la asistencia perfecta del mes de diciembre, y más de 49.000 los que sumarán el reconocimiento trimestral.
Los documentos disponibles en la app oficial pueden exhibirse ante controles y autoridades. El Gobierno Provincial avanza además en el proceso para que la licencia digital tenga validez en todo el territorio nacional.
