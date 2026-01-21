La Comuna de San Carlos Norte adquirió una nueva retropala

A poco más de un mes de haber asumido el compromiso de conducir nuestro pueblo, este avance no es casualidad. Queremos destacar que esta compra ha sido posible gracias a una intensa labor de gestión y al aprovechamiento de contactos claves, lo que nos permitió obtener condiciones excepcionales para el beneficio de todos los vecinos.

Como resultado directo de estas negociaciones, la maquinaria se ha financiado en 10 cuotas, permitiendo que la Comuna se capitalice sin comprometer la estabilidad de las arcas públicas.

Esta nueva herramienta reemplaza a la unidad anterior, cuyo avanzado estado de deterioro ya no garantizaba la seguridad ni la eficiencia necesaria para las tareas diarias.

Este paso firme demuestra que, con planificación, contactos estratégicos y una gestión activa, los recursos del pueblo rinden más.

“Seguimos trabajando con la convicción de que San Carlos Norte merece herramientas para un crecimiento imparable”.