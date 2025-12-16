Sábado 17 de enero: Carnaval Sancarlino sobre Calle Rivadavia

Papá Noel visita San Carlos SudLocales16 de diciembre de 2025
El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.Locales16 de diciembre de 2025
EL SÁBADO 17 DE ENERO desde las 21:30 hs:
-“NACIBAÍ”, celebra sus 25 años con impresionante despliegue de ritmo y color.
- “ARAYÉ”, desde Córdoba, con su deslumbrante espectáculo.
Cierre musical a toda cumbia con “ACLAMADO AMISTAD”.
Carnaval Sancarlino a pleno, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad, como es tradicional, con entrada libre y gratuita.
Servicio de buffet a cargo de Bomberos Voluntarios. Sillas gratis.
La gran respuesta solidaria hizo que ya no nos queden cartitas disponibles de la campaña de padrinos, pero nuestra solidaridad continúa. Por eso, desde el Club Atlético Argentino y nuestra Asociación Mutual los invitamos a sumarse a esta nueva acción solidaria.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos preliminares para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica días y horarios del SHOW DE AGUAS DANZANTES de la fuente de Plaza San Martín:
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO adhiere al duelo producido por el fallecimiento de la Sra. Mercedes Ganim de Rubies, quien fuera integrante del Primer Concejo Municipal de la Ciudad en 1987.
“Somos San Carlos” y otros profesionales organizan un curso de actualización en rescate acuático en natatorios que está destinado a personal en emergencias.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.
Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
La compañía lanzará una herramienta llamada "Android Emergency Live Video", que permitirá a operadores del 911 solicitar transmisiones en vivo.