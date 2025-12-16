Sábado 17 de enero: Carnaval Sancarlino sobre Calle Rivadavia

Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.

Locales16 de diciembre de 2025
ScreenHunter_049

EL SÁBADO 17 DE ENERO desde las 21:30 hs:

-“NACIBAÍ”, celebra sus 25 años con impresionante despliegue de ritmo y color.

- “ARAYÉ”, desde Córdoba, con su deslumbrante espectáculo.

Cierre musical a toda cumbia con “ACLAMADO AMISTAD”.

Carnaval Sancarlino a pleno, para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad, como es tradicional, con entrada libre y gratuita.

Servicio de buffet a cargo de Bomberos Voluntarios. Sillas gratis.

