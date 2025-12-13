Comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos”

El referente de la misma Alejandro Baine comentó, entre otros puntos, a nuestro medio de comunicación que todavía quedan algunos cupos y que los interesados deberán dirigirse a la Secretaría del Club para realizar la inscripción correspondiente.

Además, detalló Alejandro que la colonia se desarrollará durante 9 semanas con 9 profesores y 4 guardavidas a cargo, en la que realizarán varias actividades de lunes a viernes de 8:30 a 12:00 horas.