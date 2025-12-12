Las nuevas funciones de Whastapp para estas fiestas

Spotify lanza listas de reproducción personalizadas impulsadas por IATecnología11 de diciembre de 2025
La herramienta, que se encuentra en fase beta, estará disponible inicialmente para suscriptores Premium en Nueva Zelanda.
La nueva actualización viene cargada de novedades como mensajes de llamadas perdidas, divertidos stickers para los estados, mejoras en la generación de imágenes con Meta AI.Tecnología12 de diciembre de 2025
Whatsapp presentó un nuevo paquete de funciones para antes de las fiestas. Una nueva actualización que viene cargada de novedades como mensajes de llamadas perdidas, divertidos stickers para los estados, mejoras en la generación de imágenes con Meta AI.
La aplicación de mensajería agregó una nueva función de mensajes de llamadas perdidas que, inspirado en el papel del buzón de voz, facilita grabar una nota de voz o mensaje de vídeo de forma sencilla cuando las llamadas no reciben respuesta.
Para este tipo de situaciones de llamadas perdidas telefónicas, habitualmente los usuarios recurren al buzón de voz, dejando un breve mensaje sobre el motivo de la llamada. Ahora, WhatsApp implementó una opción similar para las llamadas o videollamadas perdidas. Así, la medida busca evitar las complicaciones para contactar de inmediato a alguna persona durante la época de las fiestas.
Esta opción aparecerá en pantalla después de haber llamado a alguien que no haya contestado al teléfono de forma más sencilla, bajo el mensaje de la llamada perdida en la conversación, sin tener que mandar el audio o grabar el mensaje de vídeo de forma manual.
Otras nuevas funciones de Whatsapp
Junto a esta opción, WhatsApp también agregó otras funciones adicionales en las llamadas para mejorar la comunicación, sobre todo en las fechas navideñas.
Este es el caso de las nuevas reacciones en los chats del audio en los grupos, que ahora permitirá compartir pequeñas reacciones sin interrumpir la conversación. Lo mismo para las llamadas grupales, donde ahora se pondrá foco en la persona que esté hablando colocándolo en un lugar destacado de la pantalla.
Además, se implementaron mejoras en la creación de imágenes con Meta AI, donde se incorporaron nuevas capacidades de modelo de generación de imágenes de Midjourney y Flux que permiten añadirles animación a las fotos convirtiéndolas en un video breve.
Por otro lado, en la aplicación de computadora, se rediseñó la pestaña de archivos multimedia para buscar documentos, enlaces y demás en un solo lugar organizado.
A todo eso se le suman además nuevos stickers para los estados, que agregan más formas de expresarse con la opción de añadir letras de canciones, preguntas que otros pueden responder y stickers interactivos.
Por último, presentaron las preguntas en los canales, una forma de mejorar la interacción entre los administradores y los usuarios, al recibir respuestas en tiempo real.
Fuente: Ámbito
La ley obliga a las plataformas a bloquear a usuarios menores de 16 años y fija sanciones millonarias para quienes no cumplan. Marca un cambio de paradigma mundial.
La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.
La plataforma presentó su clásico informe con las canciones, artistas y pódcast más escuchados, así como las estadísticas globales del último año.
La herramienta está diseñada para profesores de escuelas primarias y secundarias. La empresa asegura que podrá colaborar con el aprendizaje.
La aplicación preguntará cuántos videos y fotos realizadas por la IA quieren ver. También reforzarán el sistema de etiquetados para poder distinguir este tipo material.
Se trata de su modelo de Inteligencia Artificial (IA) más reciente y avanzado.
La empresa informó que ya está investigando la situación, que ha afectado hasta a medios de comunicación
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.
Clásico total de la mesa navideña, el vitel toné tiene fama de difícil pero es más mito que realidad.
En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.
El Senador Rubén Pirola destaca el balance del programa como motor de socialización y renueva el compromiso con las instituciones de Las Colonias.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO adhiere al duelo producido por el fallecimiento de la Sra. Mercedes Ganim de Rubies, quien fuera integrante del Primer Concejo Municipal de la Ciudad en 1987.