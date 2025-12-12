Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.

Necrológicas12 de diciembre de 2025
SENTIR

Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 de San Carlos Centro y serán sepultados hoy en el Cementerio Municipal, partiendo el servicio de la sala a la hora 16:00. Servicio Sentir Carruajes

