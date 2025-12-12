Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas05 de diciembre de 2025
Falleció en San Carlos Centro a la edad de 70 años, el Señor Roberto Daniel Alberto.
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.Necrológicas12 de diciembre de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 de San Carlos Centro y serán sepultados hoy en el Cementerio Municipal, partiendo el servicio de la sala a la hora 16:00. Servicio Sentir Carruajes
Falleció a la edad de 72 años, el Señor Julián Crisostomo Romero.
Falleció hoy miércoles 12 de noviembre en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Leda Antonia Cocco.
Falleció hoy Lunes 10 de Noviembre en la ciudad de Santa Fe a la edad de 65 años, el Señor Cándido Carlos Roberto Sánchez.
Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 75 años, la Señora Isabel Marina Ramonda viuda de Bocassi.
Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Luis Rodolfo Gómez "Charata".
Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, la Señora Nelly Leonor Salva.
Falleció hoy a la edad de 86 años, la Señora Rosa Elena Levrino viuda de Saucedo.
Sentir ya no sólo brinda servicios de sepelios ya que comenzó a integrar una estructura mucho más grande.
El Concejo Municipal de San Carlos Centro desmiente de manera categórica y contundente las afirmaciones difundidas públicamente por la concejal electa Lucía Inés Paporello, por tratarse de manifestaciones falsas, infundadas y alejadas de todo hecho real ocurrido en el ámbito institucional.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
La herramienta, que se encuentra en fase beta, estará disponible inicialmente para suscriptores Premium en Nueva Zelanda.
La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.
Clásico total de la mesa navideña, el vitel toné tiene fama de difícil pero es más mito que realidad.
En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).
