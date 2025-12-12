Necrológicas Sentir Carruajes

Lo más visto

Comunicado oficial del Concejo Municipal de San Carlos Centro Política 10 de diciembre de 2025 El Concejo Municipal de San Carlos Centro desmiente de manera categórica y contundente las afirmaciones difundidas públicamente por la concejal electa Lucía Inés Paporello, por tratarse de manifestaciones falsas, infundadas y alejadas de todo hecho real ocurrido en el ámbito institucional.

La Presidenta Comunal de San Carlos Sud Dra. Florencia Primo renovó su gestión Política 10 de diciembre de 2025 En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.

Spotify lanza listas de reproducción personalizadas impulsadas por IA Tecnología 11 de diciembre de 2025 La herramienta, que se encuentra en fase beta, estará disponible inicialmente para suscriptores Premium en Nueva Zelanda.

Lucía Paporello “Fui censurada, esto es lo que tenía para decir” Videos 11 de diciembre de 2025 La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.

Asumió la nueva Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta Política 11 de diciembre de 2025 En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.

Asumió la nueva Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta Videos 11 de diciembre de 2025 En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.

Finalizó la capacitación en Mecánica Base de Motores Diesel Locales 12 de diciembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).