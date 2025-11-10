Necrológicas Sentir Carruajes

Lo más visto

Aumentan las tarifas de gas y electricidad a partir de noviembre Nacionales 01 de noviembre de 2025 El Enargas formalizó los nuevos cuadros tarifarios para el servicio de gas en el Boletín Oficial, y el lunes hará lo propio con la luz. Conocé de cuánto serían las subas promedio.

Este domingo: Séptima caminata solidaria contra el cáncer Locales 07 de noviembre de 2025 El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO y la Fundación Santafesina Virgen de Luján organizan para ESTE DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE la SÉPTIMA “CAMINATA SOLIDARIA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER”.

Coronda: A 30 metros de su casa encontraron el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz Policiales 03 de noviembre de 2025 Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.

Numerarios del Cre Corondino capturaron a una mujer por encontrarse requerida legalmente en una causa judicial de secuestro extorsivo Policiales 04 de noviembre de 2025 Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 07 de noviembre de 2025 Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, la Señora Nelly Leonor Salva.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 07 de noviembre de 2025 Falleció hoy Viernes 7 de Noviembre en Santa Fe a la edad de 77 años, el Señor Luis Rodolfo Gómez "Charata".

San Carlos Norte: Amplios rastrillajes permitieron dar con una persona extraviada Policiales 08 de noviembre de 2025 Una persona mayor de edad fue hallada en zona rural de San Carlos Norte, el mismo contaba con un pedido de paradero de la localidad de Sauce Viejo.

Cuándo hay que cargar el celular: mirá el momento ideal para hacerlo Tecnología 09 de noviembre de 2025 El uso del dispositivo, los hábitos y tipos de baterías son algunos de los parámetros a tener en cuenta. ¿Cuál de ellos es el más importante?