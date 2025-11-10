Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy en Santa Fe a la edad de 75 años, la Señora Isabel Marina Ramonda viuda de Bocassi.

10 de noviembre de 2025
SENTIR

Sus restos serán trasladados de la sala al Crematorio Municipal aproximadamente a la hora 17:30. (No habrá velatorio). Servicio Sentir Carruajes

