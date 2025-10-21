Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 21 de Octubre en San Carlos Centro a la edad de 67 años, la Señora Liliana Noemí García de Gribaudo.

Necrológicas21 de octubre de 2025
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Miércoles 22 de Octubre a las 10:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal de San Carlos Centro. 

Se ruega no enviar ofrendas florales dicho monto donarlo a la institución Virgen de Luján. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_098

López: Homicidio en accidente vial

Policiales16 de octubre de 2025

En la Ruta Provincial N° 64, en jurisdicción de López, dejó como saldo un adolescente de 14 años fallecido y otros dos menores heridos. El siniestro se produjo aproximadamente a las 22:00 horas este jueves 16 de octubre.

ScreenHunter_115

Este viernes se entrega una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”

Locales21 de octubre de 2025

La firme decisión de la actual Gestión Municipal de llevar adelante acciones concretas, que sostenidas en el tiempo como política de estado, permitan ir paliando el déficit habitacional de nuestra ciudad, ha determinado, entre otras acciones, el destino de fondos propios del Municipio para la concreción del Programa Municipal de Hábitat, el cual tiene como objetivo primordial facilitar el acceso de beneficiarios a terrenos y viviendas.