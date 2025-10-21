Necrológicas Ostta Sepelios

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre mañana Miércoles 22 de Octubre a las 10:00 horas desde la sala hacia el Cementerio Municipal de San Carlos Centro.

Se ruega no enviar ofrendas florales dicho monto donarlo a la institución Virgen de Luján. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios