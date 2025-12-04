Vax Team: así es el programa santafesino para recuperar la vacunación en más de 400.000 niños y niñas

Santa Fe está en el podio de juicios laboralesProvinciales02 de diciembre de 2025
Este año, se presentaron 142 juicios por cada 10 mil trabajadores, por encima de la media nacional que es de 62.
El Gobierno Provincial lanzó una estrategia innovadora que combina una serie animada y un álbum de figuritas para motivar que chicos y chicas completen sus esquemas de vacunación. El material se distribuirá en febrero en todas las escuelas públicas y privadas, y centros de salud para recuperar coberturas históricas.Provinciales04 de diciembre de 2025
El Gobierno de Santa Fe presentó Vax Team, el nuevo programa destinado a mejorar la cobertura de vacunación en 400.000 niños y niñas de entre 4 y 11 años. La iniciativa fue anunciada en Rosario por el gobernador Maximiliano Pullaro ante equipos de salud y docentes, a quienes se les presentó la serie animada y el álbum de figuritas que son parte de la campaña. Ambos materiales se distribuirán en febrero en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia.
El objetivo es recuperar los niveles históricos de vacunación mediante una estrategia que combina creatividad, evidencia y participación comunitaria. Coordinado por el Ministerio de Salud, en articulación con Educación, entre otras áreas del Gobierno, el programa utiliza el juego como herramienta para facilitar el control del carnet y completar los esquemas del calendario obligatorio.
Una propuesta lúdica para fortalecer la prevención
La serie animada narra la historia de un grupo de villanos, representados como gérmenes que intentan atacar Santa Fe, y de niños que se convierten en superhéroes cuando activan sus poderes mediante las vacunas. La metáfora muestra que vacunarse crea una burbuja protectora que evita que virus y bacterias generen enfermedades. El mensaje se transmite en un lenguaje cercano a la infancia para reforzar la importancia de la prevención.
En paralelo, los chicos recibirán en las escuelas un álbum de figuritas donde cada vacuna se representa con una ilustración. Las figuritas se entregarán en centros de salud y hospitales al momento de controlar el carnet o de aplicar dosis pendientes. Los adolescentes que cumplen 11 años recibirán además una Tarjeta de Poder, que simboliza la renovación de defensas y la incorporación de nuevas protecciones. Todo el material pedagógico y audiovisual está disponible en el sitio santafe.gob.ar/vacunate, que también incluye un mapa actualizado de los vacunatorios habilitados.
Implementación en territorio
En marzo, a través de Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la estrategia con la vacunación en escuelas, priorizando los establecimientos con baja cobertura y los barrios vulnerables. De manera complementaria, vacunatorios móviles recorrerán la provincia, participarán en fiestas populares y trabajarán junto con vecinales e instituciones para reforzar la campaña y visibilizar la importancia de completar el calendario. Las familias deberán acercarse a centros de salud y hospitales para controlar el carnet y recibir las figuritas correspondientes a cada dosis aplicada.
Una política pública para recuperar índices históricos
La presentación del programa fue encabezada por el gobernador Pullaro y por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quien explicó que la meta es “volver a los índices de cobertura que históricamente tuvo la provincia”. Ciancio recordó que la cobertura desciende notablemente a los 11 años, lo que obliga a llegar a ese grupo etario con estrategias específicas. “Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados. Necesitamos recuperar la confianza en las vacunas, porque son la herramienta central para prevenir enfermedades”, afirmó. También destacó el compromiso de los equipos de salud y celebró “trabajar en políticas públicas en salud como políticas de Estado”, con la expectativa de que “las estadísticas cambien de color el año próximo”.
Vacunación en números
Argentina registra en la última década una caída sostenida en la cobertura de vacunación, lo que aumenta el riesgo de reintroducción de enfermedades antes controladas, como sarampión, polio, rubéola y tos convulsa.
En 2024, en Santa Fe, el 47,2 % de 5 años recibió el refuerzo de la Triple Viral; el 47,9 % la vacuna antipoliomielítica; el 45 % recibió la Triple Bacteriana Celular; y el 46,1 % completó la segunda dosis contra varicela. A los 11 años, el 53,6 % tiene el refuerzo contra meningococo y el 54,7 % recibió la Triple Bacteriana Acelular.
Estos datos motivaron la creación de Vax Team, una estrategia que articula salud, educación y comunidad para fortalecer la vacunación y proteger a la niñez y la adolescencia. Con este programa, el Gobierno provincial reafirma el rol de un sistema de salud público activo, preventivo y cercano, que trabaja para garantizar que cada niño, niña y adolescente acceda a las vacunas necesarias para crecer seguro y saludable.
Este año, se presentaron 142 juicios por cada 10 mil trabajadores, por encima de la media nacional que es de 62.
Comenzará el lunes 1 de diciembre -disponible por homebanking este sábado- y se completará el viernes 5. La liquidación incluye el aumento acordado en paritarias y la compensación salarial anunciada para corregir la diferencia entre los porcentajes de aumentos salariales y el IPC acumulado en el período julio-octubre 2025, con un mínimo garantizado de $ 30.000 con respecto a octubre.
El Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe realizará este jueves 20 de noviembre el acto de entrega de diplomas a las autoridades electas en las Elecciones Generales 2025.
La decisión tomada por Nación alcanza en Santa Fe a unos 2.800 docentes con salarios brutos que superen los 3 millones de pesos. La resolución se tomó en base a lo definido por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. La medida cautelar había sido dictada en agosto de 2024 luego de un pedido de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera), pero ahora se revirtió.
La ciudad se prepara para vivir “Santa Fe Mágica”, una experiencia cultural y de bienestar en un espacio emblemático de la costanera santafesina.
Desde la compañía se advirtió sobre publicaciones en redes sociales con descuentos para el pago de la boleta, se trata de información es falsa.
“Ya construimos 108 pilotes, 70 columnas, 15 cabezales y fabricamos 44 vigas, alcanzando el 18 % de avance de obra”, precisó el ministro Enrico. Desde el Gobierno Provincial confirmaron que, durante el próximo mes, continúan los trabajos para construir el terraplén de avance, aunque sin interrumpir la corriente de agua.
La medida del Gobierno Provincial comenzará este sábado y se extenderá por 60 días. Tiene por objetivo proteger la reproducción de la especie.
La Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, participó del cierre de actividades de los diferentes talleres que se brindaron este 2025, donde los concurrentes recibieron sus respectivos diplomas y realizaron demostraciones de lo trabajado en todo el año.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad, a participar del tradicional encendido del Árbol de Navidad ubicado junto al cartel de letras corpóreas que se realizará ESTE LUNES 8 DE DICIEMBRE.
La Comuna de San Carlos Sud informa que el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027 se desarrollará el próximo Miércoles 10 a las 14 h. en la Sede Comunal.
Un exjefe de la ex Brigada Operativa Departamental de Las Colonias recibió 4 años y 10 meses de prisión. Usaban el patrullero para trasladar droga, dinero y recorrer bunkers.
El día 4 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La plataforma presentó su clásico informe con las canciones, artistas y pódcast más escuchados, así como las estadísticas globales del último año.
La plataforma de video ofrecerá a los usuarios un recap de los contenidos más vistos durante el año. Además, dividirá en "personalidades" a cada internauta, según sus preferencias de entretenimiento.
Un estudio alemán reveló que la grasa abdominal provoca alteraciones cardíacas más graves que el exceso de peso distribuido en todo el cuerpo. La relación cintura-cadera, clave para detectar riesgos.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, a través del Área de Seguridad Alimentaria, realiza periódicamente Auditorías Integradas sobre Vehículos de Transportes de Alimentos que circulan por la Ruta Provincial N° 6 en el acceso norte de la ciudad.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica que, a partir de ESTE FIN DE SEMANA, el Carrusel ubicado en el Paseo Parque de la Ciudad, funcionará los días SÁBADOS y FERIADOS de 19:00 a 21:00 hs. y DOMINGOS de 18:00 a 21:00 hs.