Vax Team: así es el programa santafesino para recuperar la vacunación en más de 400.000 niños y niñas

El Gobierno de Santa Fe presentó Vax Team, el nuevo programa destinado a mejorar la cobertura de vacunación en 400.000 niños y niñas de entre 4 y 11 años. La iniciativa fue anunciada en Rosario por el gobernador Maximiliano Pullaro ante equipos de salud y docentes, a quienes se les presentó la serie animada y el álbum de figuritas que son parte de la campaña. Ambos materiales se distribuirán en febrero en todas las escuelas públicas y privadas de la provincia.

El objetivo es recuperar los niveles históricos de vacunación mediante una estrategia que combina creatividad, evidencia y participación comunitaria. Coordinado por el Ministerio de Salud, en articulación con Educación, entre otras áreas del Gobierno, el programa utiliza el juego como herramienta para facilitar el control del carnet y completar los esquemas del calendario obligatorio.

Una propuesta lúdica para fortalecer la prevención

La serie animada narra la historia de un grupo de villanos, representados como gérmenes que intentan atacar Santa Fe, y de niños que se convierten en superhéroes cuando activan sus poderes mediante las vacunas. La metáfora muestra que vacunarse crea una burbuja protectora que evita que virus y bacterias generen enfermedades. El mensaje se transmite en un lenguaje cercano a la infancia para reforzar la importancia de la prevención.

En paralelo, los chicos recibirán en las escuelas un álbum de figuritas donde cada vacuna se representa con una ilustración. Las figuritas se entregarán en centros de salud y hospitales al momento de controlar el carnet o de aplicar dosis pendientes. Los adolescentes que cumplen 11 años recibirán además una Tarjeta de Poder, que simboliza la renovación de defensas y la incorporación de nuevas protecciones. Todo el material pedagógico y audiovisual está disponible en el sitio santafe.gob.ar/vacunate, que también incluye un mapa actualizado de los vacunatorios habilitados.

Implementación en territorio

En marzo, a través de Santa Fe Acá Escuela, se reforzará la estrategia con la vacunación en escuelas, priorizando los establecimientos con baja cobertura y los barrios vulnerables. De manera complementaria, vacunatorios móviles recorrerán la provincia, participarán en fiestas populares y trabajarán junto con vecinales e instituciones para reforzar la campaña y visibilizar la importancia de completar el calendario. Las familias deberán acercarse a centros de salud y hospitales para controlar el carnet y recibir las figuritas correspondientes a cada dosis aplicada.

Una política pública para recuperar índices históricos

La presentación del programa fue encabezada por el gobernador Pullaro y por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quien explicó que la meta es “volver a los índices de cobertura que históricamente tuvo la provincia”. Ciancio recordó que la cobertura desciende notablemente a los 11 años, lo que obliga a llegar a ese grupo etario con estrategias específicas. “Debemos completar esquemas rompiendo esquemas. Si seguíamos haciendo lo mismo, íbamos a obtener los mismos resultados. Necesitamos recuperar la confianza en las vacunas, porque son la herramienta central para prevenir enfermedades”, afirmó. También destacó el compromiso de los equipos de salud y celebró “trabajar en políticas públicas en salud como políticas de Estado”, con la expectativa de que “las estadísticas cambien de color el año próximo”.

Vacunación en números

Argentina registra en la última década una caída sostenida en la cobertura de vacunación, lo que aumenta el riesgo de reintroducción de enfermedades antes controladas, como sarampión, polio, rubéola y tos convulsa.

En 2024, en Santa Fe, el 47,2 % de 5 años recibió el refuerzo de la Triple Viral; el 47,9 % la vacuna antipoliomielítica; el 45 % recibió la Triple Bacteriana Celular; y el 46,1 % completó la segunda dosis contra varicela. A los 11 años, el 53,6 % tiene el refuerzo contra meningococo y el 54,7 % recibió la Triple Bacteriana Acelular.

Estos datos motivaron la creación de Vax Team, una estrategia que articula salud, educación y comunidad para fortalecer la vacunación y proteger a la niñez y la adolescencia. Con este programa, el Gobierno provincial reafirma el rol de un sistema de salud público activo, preventivo y cercano, que trabaja para garantizar que cada niño, niña y adolescente acceda a las vacunas necesarias para crecer seguro y saludable.