Esperanza: condenaron a un excomisario y a otros policías por conformar una banda que vendía droga en toda la región

Revelan que una denuncia al CD+911 de Provincia fue determinante para detener al “Gigoló” de Santo ToméPoliciales30 de noviembre de 2025
Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.