Secuestraron una moto

Se incendió un vehículo anoche en Larrechea Policiales 15 de noviembre de 2025 Ocurrió alrededor de las 23:00 horas de este viernes en Larrechea.

Choque entre un auto y una moto Policiales 11 de noviembre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 11:30 de este martes, en Mitre y 25 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, un accidente de tránsito. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

San Carlos Norte: Amplios rastrillajes permitieron dar con una persona extraviada Policiales 08 de noviembre de 2025 Una persona mayor de edad fue hallada en zona rural de San Carlos Norte, el mismo contaba con un pedido de paradero de la localidad de Sauce Viejo.

Numerarios del Cre Corondino capturaron a una mujer por encontrarse requerida legalmente en una causa judicial de secuestro extorsivo Policiales 04 de noviembre de 2025 Fue como resultado de una intervención concretada durante la mañana de hoy en Coronda, tras patrullajes preventivos efectuados. Los actuantes, trasladaron a la mujer, quien registraba el pedido de captura desde el 1 de octubre de 2021, a requerimiento del Juzgado Federal N°3 de Rosario.

Coronda: A 30 metros de su casa encontraron el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz Policiales 03 de noviembre de 2025 Tras haber permanecido una semana siendo buscado intensamente por un pedido de paradero de su madre, encontraron a metros de la intersección de Bulevard Oroño y Reconquista (en el norte de Coronda) el cuerpo sin vida de Alexis Quiroz de 23 años.

Colisión entre una camioneta y una moto Policiales 30 de octubre de 2025 Se produjo un accidente de tránsito en Sarmiento y Gaminara de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:00 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Dispusieron la prisión preventiva de una mujer a la que se investiga por reiterados abusos sexuales cometidos en perjuicio de un niño en San Carlos Centro Policiales 30 de octubre de 2025 La medida cautelar fue ordenada a partir de un pedido del fiscal Francisco Cecchini en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La imputada tiene 34 años, sus iniciales son FDR y era amiga de la madre de la víctima. Los hechos ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en una vivienda.