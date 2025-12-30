Este sábado 3 de enero continúa el programa de castraciones masivas

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.550 intervenciones a perros y gatos.
Locales30 de diciembre de 2025
ScreenHunter_080

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa ejecutando el PROGRAMA DE CASTRACIONES MASIVAS, GRATUITAS Y OBLIGATORIAS que se desarrolla de manera ininterrumpida, alcanzando ya las 5.550 intervenciones a perros y gatos.  

Dicho Programa, implementado a la par de las sucesivas Campañas Gratuitas de Vacunación Antirrábica llevadas a cabo en diferentes sectores de la ciudad, tiene como objetivo fomentar la esterilización como método más efectivo para el control de la superpoblación animal y promover la sanidad de las mascotas así como su tenencia responsable.

El mismo, tendrá continuidad este SÁBADO 3 DE ENERO, en Almafuerte 453 de nuestra ciudad. Los turnos se otorgarán, SIN EXCEPCIONES, en el mismo domicilio desde HOY Martes 30 de Diciembre.

Se solicita concurrir puntualmente a los turnos otorgados, acercando las mascotas con collar y correa. Se recuerda que, para el óptimo desarrollo de las cirugías programadas, las mismas no deben estar en celo y deben contar con 12 horas de ayuno. 

Te puede interesar
ScreenHunter_028

Becas para estudiantes sancarlinos

Locales07 de abril de 2026
El Intendente del Gobierno de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti, formalizó la entrega de becas a jóvenes sancarlinos para estudios terciarios y/o universitarios, tal como viene haciéndolo cada año de manera ininterrumpida.
ScreenHunter_123

“Pequeños ciudadanos”: Convocatoria 2026

Locales07 de abril de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a los niños sancarlinos de entre 8 y 11 años a participar de un nuevo espacio ideado con el propósito de imaginar, analizar y crear propuestas que enriquezcan la ciudad y acompañen su crecimiento desde la mirada de sus “PEQUEÑOS CIUDADANOS”.
ScreenHunter_023

Curso de panadería con Masa Madre

Locales06 de abril de 2026
Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
ScreenHunter_021

Nueva edición del Programa Municipal de Actividades Terapéuticas “60 Más”

Locales06 de abril de 2026
Con cada vez mayor convocatoria y gran entusiasmo por parte de los concurrentes, comenzó por estos días el ciclo 2026 del PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS “60 MÁS”, propuesta especialmente dirigida a nuestros adultos mayores, solventada por el Municipio y desarrollada en el complejo del CET con la atención especializada y multidisciplinaria de su equipo de profesionales.
Lo más visto
ScreenHunter_021

Nueva edición del Programa Municipal de Actividades Terapéuticas “60 Más”

Locales06 de abril de 2026
Con cada vez mayor convocatoria y gran entusiasmo por parte de los concurrentes, comenzó por estos días el ciclo 2026 del PROGRAMA MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS “60 MÁS”, propuesta especialmente dirigida a nuestros adultos mayores, solventada por el Municipio y desarrollada en el complejo del CET con la atención especializada y multidisciplinaria de su equipo de profesionales.
ScreenHunter_023

Curso de panadería con Masa Madre

Locales06 de abril de 2026
Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
ScreenHunter_028

Becas para estudiantes sancarlinos

Locales07 de abril de 2026
El Intendente del Gobierno de San Carlos Centro, Juan José Placenzotti, formalizó la entrega de becas a jóvenes sancarlinos para estudios terciarios y/o universitarios, tal como viene haciéndolo cada año de manera ininterrumpida.
0512023-prision

Impusieron la prisión preventiva a un hombre al que se investiga como autor de una tentativa de homicidio cometida en Coronda

Policiales07 de abril de 2026
La medida cautelar fue impuesta por el juez Nicolás Falkenberg, a raíz del pedido formulado por el fiscal Julio Lema en una audiencia que se desarrolló esta mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El investigado tiene 41 años y sus iniciales son JAB. También se le endilgó haber agredido a otra persona y dos hechos ilícitos contra la propiedad en perjuicio de diferentes víctimas.