Siniestro vial con víctima fatal en la Autovía 19

Colonia San José: Bomberos rescataron a dos hombres que quedaron atrapados en un vehículo tras accidente de tránsito en la RN N° 19Policiales21 de diciembre de 2025
En horas de la siesta de ayer, agentes del Cuartel Santo Tomé de la Agrupación de Bomberos Zapadores, dependientes de la Dirección General de Bomberos, procedieron al salvamento y rescate de un hombre de 30 años y otro de 64, tras un accidente de tránsito ocurrido sobre un tramo de la Ruta Nacional N° 19, a la altura del Km 6,5 en jurisdicción de Colonia San José, Depto. Las Colonias.