Siniestro vial con víctima fatal en la Autovía 19

Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.

Policiales23 de diciembre de 2025
Un siniestro vial ocurrido esta mañana en la Autovía 19 dejó como saldo un motociclista fallecido y una conductora de una camioneta hospitalizada.

El hecho tuvo lugar esta mañana entre el kilómetro 3 y 4, en la mano a Santo Tomé, por lo cual se interrumpió el tránsito por las tareas de los servicios de emergencia y los peritos de la PDI.

Debido a las heridas en el siniestro, falleció en el lugar el motociclista de 29 años, mientras que la conductora de la camioneta Ford Ranger blanca fue trasladada a un nosocomio por el servicio del 107.

