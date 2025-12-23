Siniestro vial con víctima fatal en la Autovía 19

Un siniestro vial ocurrido esta mañana en la Autovía 19 dejó como saldo un motociclista fallecido y una conductora de una camioneta hospitalizada.

El hecho tuvo lugar esta mañana entre el kilómetro 3 y 4, en la mano a Santo Tomé, por lo cual se interrumpió el tránsito por las tareas de los servicios de emergencia y los peritos de la PDI.

Debido a las heridas en el siniestro, falleció en el lugar el motociclista de 29 años, mientras que la conductora de la camioneta Ford Ranger blanca fue trasladada a un nosocomio por el servicio del 107.

Fuente: LT9