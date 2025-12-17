Último momento: Accidente de tránsito

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Juan de Garay de la ciudad de San Carlos Centro, en horas de la tarde de este miércoles.

Policiales17 de diciembre de 2025
ScreenHunter_070

Allí, al parecer, colisionaron dos motos. Según se pudo saber, bomberos acudieron al lugar, pero ninguno de los intervinientes quiso ser trasladado a ningún centro de salud. 

 

 

