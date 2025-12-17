Último momento: Accidente de tránsito

Necrológicas12 de diciembre de 2025
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
Política15 de diciembre de 2025
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
Policiales15 de diciembre de 2025
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
Policiales16 de diciembre de 2025
Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.
Locales17 de diciembre de 2025
La Presidente Comunal Dra. Florencia Primo estuvo presente en el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, acompañando a la institución que en estos días tuvo la posibilidad de recibir al entrenador internacional proveniente de República Checa, Lubos Opelka.
Locales17 de diciembre de 2025
El emblemático Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos fue Sede de la "VIII RONDA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA CADENA LÁCTEA”, organizada por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe , en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) y Maquinaria Argentina para Alimentos.
Necrológicas17 de diciembre de 2025
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.
Interés General17 de diciembre de 2025
La evolución constante del conocimiento médico exige que los profesionales de la salud mantengan un compromiso activo con la actualización de sus saberes.
Política17 de diciembre de 2025
El día 18 de Diciembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Policiales17 de diciembre de 2025
Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.