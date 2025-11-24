Vehículos retenidos en diferentes operativos policiales

En las ciudades de Esperanza y San Carlos Centro efectivos policiales retuvieron motovehículos en el marco del Decreto 460/23.

Personal policial de Comando Radioeléctrico de Esperanza y del Comando Zona Sur, realizando sus tareas policiales de prevención, en diferentes operativos detuvo la marcha de motociclistas con fines identificatorios. Al realizar la revisión de los rodados y las documentales presentadas por los conductores procedieron a la Retención de los mismos ya que no se hallaban en condiciones de circulación conforme a las normativas de tránsito vigentes.

Las motocicletas fueron trasladadas a los corralones municipales donde permanecerán en custodia hasta tanto los propietarios regularicen la situación administrativa.