En la madrugada de ayer, personal de la Unidad Operativa Regional III (Santa Fe) perteneciente a la Guardia Provincial, realizó un control vehicular sobre Ruta Provincial N° 10, a la altura de la localidad de López, donde detectaron un caso de alcoholemia positiva en un camionero.
Agentes recuperaron una moto requerida judicialmente desde 2023
Además, trasladaron preventivamente a un adolescente, como resultado de una intervención concretada durante la madrugada de hoy en la zona céntrica de San Carlos Centro.Policiales08 de enero de 2026
La moto registraba un doble pedido de secuestro, desde el 3 de agosto de 2023, solicitado por la Seccional 6ta. de la UR I.
Numerarios del Comando Radioeléctrico Zona Sur dependiente de la UR XI, procedieron al recupero de una motocicleta solicitada legalmente desde agosto de 2023, como así también trasladaron a un menor de edad, tras un oportuno accionar concretado a primeras horas de hoy en San Martín al 1100, de San Carlos Centro.
Como resultado de continuos y permanentes patrullajes preventivos y de identificación de personas efectuados por los numerarios, al circular por dicha arteria observaron al joven en cuestión cuando intentaría encender el rodado que se encontraba estacionado en el lugar, con el detalle no menor de carecer de dominio colocado.
En efecto, y a los fines de realizar sus tareas preventivas, entrevistaron al adolescente al que previamente advirtieron salir de una panadería a esa hora de la madrugada, además de identificarlo y de verificar los guarismos del vehículo en el sistema informático policial.
Seguidamente, al cotejar los datos, advirtieron la referida novedad que recaía sobre la moto.
Posteriormente, comunicaron las novedades a los órganos judiciales correspondientes, para luego trasladar lo actuado a la Comisaría 2da. donde continuaron con las actuaciones procesales pertinentes.
Se recuperó una mesa sustraída desde una viviendaPoliciales05 de enero de 2026
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.
Accidente de tránsito en Ruta 6Policiales05 de enero de 2026
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Choque en el cruce de San CarlosPoliciales01 de enero de 2026
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Juego clandestino: allanaron domicilios en Santa Fe y Santo ToméPoliciales01 de enero de 2026
La investigación se inició tras una denuncia de la Lotería de Santa Fe. PDI secuestró dinero, vehículos, documentación y dispositivos electrónicos. Dos personas fueron identificadas y continúan imputadas en libertad.
Accidente fatal en Belgrano y ColónPoliciales01 de enero de 2026
Se produjo un accidente de tránsito fatal en Belgrano y Colón de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 6:15 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Dos hombres asesinados y un animal vacuno dentro de una canoa en Sauce ViejoPoliciales31 de diciembre de 2025
En la tarde de este miércoles 31 de diciembre del 2025 se registró un hallazgo perturbador que conmocionó a los vecinos de la costanera de Sauce Viejo. Una embarcación que flotaba a la deriva en el río Coronda escondía en su interior una escena sangrienta: los cuerpos de dos hombres acribillados y el cadáver de un animal vacuno.
San Jerónimo Norte: Gresca entre vecinos. un hombre fue aprehendidoPoliciales31 de diciembre de 2025
En la tarde noche de ayer un hombre de 75 años fue aprehendido en San Jerónimo Norte quien habría agredido y amenazado a su vecino con un arma de fuego.
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas06 de enero de 2026
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas06 de enero de 2026
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
Parte de prensa a la comunidad de San CarlosPolítica06 de enero de 2026
Como vecino de San Carlos Centro, empleado municipal y Concejal electo por el voto popular, considero necesario dirigirme a toda la comunidad para aclarar una situación que me preocupa profundamente y que, lamentablemente, el Departamento Ejecutivo Municipal no quiere explicar con claridad.
¿Cuándo desarmar el arbolito?Interés General06 de enero de 2026
La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero.
El primer eclipse solar de 2026 ya tiene fecha confirmada y despertó expectativa entre astrónomos y aficionados al cielo.
Se inició la construcción de una nueva vivienda en la operatoria “Lote propio”Locales08 de enero de 2026
En el marco del incesante avance del Programa Municipal de Hábitat que el Municipio desarrolla con recursos propios, comenzó por estos días la construcción de una nueva vivienda bajo la operatoria “Lote Propio”, mientras avanza la 8° Etapa del mencionado Programa con la construcción de 11 nuevas unidades habitacionales en terrenos ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra.
Se esperan tormentas de distinta intensidad para este juevesProvinciales08 de enero de 2026
Se anticipa un final de semana inestable y con tormentas, que se extienden hasta por lo menos el día sábado. Mirá lo que dice el pronóstico extendido.
