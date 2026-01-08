Agentes recuperaron una moto requerida judicialmente desde 2023

Además, trasladaron preventivamente a un adolescente, como resultado de una intervención concretada durante la madrugada de hoy en la zona céntrica de San Carlos Centro.

Policiales08 de enero de 2026
ScreenHunter_043

La moto registraba un doble pedido de secuestro, desde el 3 de agosto de 2023, solicitado por la Seccional 6ta. de la UR I.

Numerarios del Comando Radioeléctrico Zona Sur dependiente de la UR XI, procedieron al recupero de una motocicleta solicitada legalmente desde agosto de 2023, como así también trasladaron a un menor de edad, tras un oportuno accionar concretado a primeras horas de hoy en San Martín al 1100, de San Carlos Centro.

Como resultado de continuos y permanentes patrullajes preventivos y de identificación de personas efectuados por los numerarios, al circular por dicha arteria observaron al joven en cuestión cuando intentaría encender el rodado que se encontraba estacionado en el lugar, con el detalle no menor de carecer de dominio colocado.

En efecto, y a los fines de realizar sus tareas preventivas, entrevistaron al adolescente al que previamente advirtieron salir de una panadería a esa hora de la madrugada, además de identificarlo y de verificar los guarismos del vehículo en el sistema informático policial. 

Seguidamente, al cotejar los datos, advirtieron la referida novedad que recaía sobre la moto.

Posteriormente, comunicaron las novedades a los órganos judiciales correspondientes, para luego trasladar lo actuado a la Comisaría 2da. donde continuaron con las actuaciones procesales pertinentes.

