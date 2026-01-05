Se recuperó una mesa sustraída desde una vivienda

Ante el conocimiento que tuvieran los agentes de la Comisaria Segunda sobre la faltante de una mesa desde la galería de una vivienda, la cual no cuenta con cercamiento, los efectivos realizaron tareas de visualización de cámaras y seguimiento de los movimientos de los involucrados pudiendo determinar que la mesa sustraída estaría en una vivienda vecina.

En el lugar se procedió a la aprehensión de dos hermanos de 23 y 25 años de edad, recuperando la mesa que fue restituida a su propietaria dándose conocimiento e intervención a la fiscalía en turno.