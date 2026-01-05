Se recuperó una mesa sustraída desde una vivienda

Locales05 de enero de 2026
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir a los REYES MAGOS que recorrerán las calles y espacios públicos de la ciudad, HOY LUNES 5 DE ENERO a partir de las 18 hs.
Policiales01 de enero de 2026
Se produjo un accidente de tránsito en la Autovía 19 y Ruta 6 (Cruce de San Carlos), jurisdicción San Carlos Norte, cerca de la hora 18:00 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Necrológicas02 de enero de 2026
Falleció hoy Viernes 2 de Enero a la edad de 93 años. la Señora Irma Teresa Príncipe de Ostta.
Política02 de enero de 2026
En horas de la mañana de este viernes la Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa para informar sobre la preocupante situación en la que recibió la comuna del pueblo.
Estudios científicos recientes, citados por The Telegraph, confirmaron que caminar entre 15 y 45 minutos diarios no solo impacta en el gasto calórico, sino que también trae otros beneficios para la salud.
Tecnología04 de enero de 2026
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Tecnología04 de enero de 2026
Las altas temperaturas pueden afectar el rendimiento y la vida útil de los teléfonos. Especialistas recomiendan medidas simples para evitar sobrecalentamientos y daños irreversibles.
Locales05 de enero de 2026
Viajar protegidos, llevar la documentación obligatoria y respetar las normas de tránsito son las claves para una conducción segura.
Policiales05 de enero de 2026
Ocurrió un accidente de tránsito en Ruta 6, jurisdicción de San Carlos Norte, en horas de la mañana de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Policiales05 de enero de 2026
Tras una requisa fue recuperada una mesa de madera faltante desde un domicilio de San Carlos Centro.