Eclipse solar “anillo de fuego” y cuándo podrá verse en Argentina

El 2026 ya tienen fecha para el primer eclipse del año. Se trata de un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”, que ocurrirá el martes 17 de febrero y podrá observarse de manera parcial desde el sur de la Argentina.

Este tipo de fenómeno se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no llega a cubrirlo por completo. El resultado es una imagen impactante: un borde luminoso que rodea la silueta oscura de la Luna y forma un círculo brillante en el cielo.

Cuándo será el primer eclipse solar de 2026

Según datos del Servicio de Hidrografía Naval, el eclipse comenzará alrededor de las 9:56 UTC y se extenderá hasta aproximadamente las 14:27 UTC. El momento más llamativo será cerca de las 12:41 UTC, cuando se genere el característico efecto de “anillo de fuego”.

A diferencia de un eclipse solar total, en este caso la Luna se encuentra en un punto más alejado de su órbita, por lo que su tamaño aparente es menor que el del Sol y no logra taparlo por completo.

Desde dónde podrá verse en Argentina

En Argentina, el eclipse se apreciará de manera parcial, especialmente en las regiones más australes del país. El “anillo de fuego” completo será visible principalmente desde la Antártida y zonas del océano Austral, mientras que en el sur de la Patagonia, incluida Tierra del Fuego, la Luna cubrirá una porción importante del disco solar.

Desde zonas más al norte del país también podrá observarse el fenómeno, aunque con una cobertura menor.

Qué significa que sea un eclipse “anillo de fuego”

El nombre se debe a una configuración astronómica precisa: cuando la Luna está más lejos de la Tierra, su diámetro aparente es menor que el del Sol. En esa alineación, durante el eclipse, queda visible un borde solar que genera un círculo luminoso similar a un anillo encendido.

Por este motivo, el cielo no se oscurece por completo como ocurre en los eclipses totales, sino que el Sol permanece visible en todo momento.

Recomendaciones para observarlo

Especialistas y aficionados remarcan la importancia de no mirar el Sol directamente sin protección. Para observar el eclipse se recomienda utilizar gafas certificadas para eclipses o métodos de observación indirecta, ya que la exposición sin filtros adecuados puede provocar daños graves en la vista.

El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos destacados del año y una oportunidad única para que el sur argentino vuelva a mirar al cielo en busca del esperado “anillo de fuego”.

Fuente: LT10 - AMBITO





