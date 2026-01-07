Eclipse solar “anillo de fuego” y cuándo podrá verse en Argentina

¿Cuándo desarmar el arbolito?Interés General06 de enero de 2026
La tradición marca el fin de la Navidad con la Epifanía, pero existen alternativas litúrgicas para los “olvidadizos” que extienden el plazo hasta febrero.
El primer eclipse solar de 2026 ya tiene fecha confirmada y despertó expectativa entre astrónomos y aficionados al cielo.Interés General07 de enero de 2026
El 2026 ya tienen fecha para el primer eclipse del año. Se trata de un eclipse solar anular, conocido popularmente como “anillo de fuego”, que ocurrirá el martes 17 de febrero y podrá observarse de manera parcial desde el sur de la Argentina.
Este tipo de fenómeno se produce cuando la Luna pasa frente al Sol, pero no llega a cubrirlo por completo. El resultado es una imagen impactante: un borde luminoso que rodea la silueta oscura de la Luna y forma un círculo brillante en el cielo.
Cuándo será el primer eclipse solar de 2026
Según datos del Servicio de Hidrografía Naval, el eclipse comenzará alrededor de las 9:56 UTC y se extenderá hasta aproximadamente las 14:27 UTC. El momento más llamativo será cerca de las 12:41 UTC, cuando se genere el característico efecto de “anillo de fuego”.
A diferencia de un eclipse solar total, en este caso la Luna se encuentra en un punto más alejado de su órbita, por lo que su tamaño aparente es menor que el del Sol y no logra taparlo por completo.
Desde dónde podrá verse en Argentina
En Argentina, el eclipse se apreciará de manera parcial, especialmente en las regiones más australes del país. El “anillo de fuego” completo será visible principalmente desde la Antártida y zonas del océano Austral, mientras que en el sur de la Patagonia, incluida Tierra del Fuego, la Luna cubrirá una porción importante del disco solar.
Desde zonas más al norte del país también podrá observarse el fenómeno, aunque con una cobertura menor.
Qué significa que sea un eclipse “anillo de fuego”
El nombre se debe a una configuración astronómica precisa: cuando la Luna está más lejos de la Tierra, su diámetro aparente es menor que el del Sol. En esa alineación, durante el eclipse, queda visible un borde solar que genera un círculo luminoso similar a un anillo encendido.
Por este motivo, el cielo no se oscurece por completo como ocurre en los eclipses totales, sino que el Sol permanece visible en todo momento.
Recomendaciones para observarlo
Especialistas y aficionados remarcan la importancia de no mirar el Sol directamente sin protección. Para observar el eclipse se recomienda utilizar gafas certificadas para eclipses o métodos de observación indirecta, ya que la exposición sin filtros adecuados puede provocar daños graves en la vista.
El eclipse solar anular del 17 de febrero de 2026 será uno de los fenómenos astronómicos destacados del año y una oportunidad única para que el sur argentino vuelva a mirar al cielo en busca del esperado “anillo de fuego”.
Fuente: LT10 - AMBITO
Trap, pop urbano y colaboraciones explosivas marcaron el año musical en Spotify.
Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año.
Especialistas advierten sobre los riesgos de los excesos durante Navidad y Año Nuevo y brindan recomendaciones simples para disfrutar de los encuentros sin afectar la salud.
La reutilización de estos residuos vegetales permite optimizar recursos en el hogar y el jardín, favoreciendo la economía circular y reduciendo el impacto ambiental, de acuerdo con investigaciones recientes.
La evolución constante del conocimiento médico exige que los profesionales de la salud mantengan un compromiso activo con la actualización de sus saberes.
Los negocios de autoservicio enfrentan el desafío constante de mantener orden, claridad y eficiencia en la identificación de productos. Una gestión adecuada no solo mejora la experiencia de compra del cliente, sino que también optimiza el trabajo diario del personal y reduce errores en el punto de venta. En este escenario, contar con soluciones tecnológicas precisas como sistemas de etiquetado automatizado es fundamental.
Clásico total de la mesa navideña, el vitel toné tiene fama de difícil pero es más mito que realidad.
Con una configuración simple, la app permite descargar mapas y seguir navegando aunque no tengas datos. El método sirve para autos y peatones y ayuda a ahorrar megas.
Falleció ayer lunes 5 de enero en San Carlos Centro a la edad de 92 años la Señora MAGDALENA TERESA ORFORTE VDA. de GORIA "VIVI".
Falleció hoy martes 6 de enero en San Carlos Centro a la edad de 74 años el Señor NORBERTO PEDRO SCHEHTEL.
En la madrugada de ayer, personal de la Unidad Operativa Regional III (Santa Fe) perteneciente a la Guardia Provincial, realizó un control vehicular sobre Ruta Provincial N° 10, a la altura de la localidad de López, donde detectaron un caso de alcoholemia positiva en un camionero.
En el marco del incesante avance del Programa Municipal de Hábitat que el Municipio desarrolla con recursos propios, comenzó por estos días la construcción de una nueva vivienda bajo la operatoria “Lote Propio”, mientras avanza la 8° Etapa del mencionado Programa con la construcción de 11 nuevas unidades habitacionales en terrenos ubicados sobre calles Entre Ríos y Saavedra.
Además, trasladaron preventivamente a un adolescente, como resultado de una intervención concretada durante la madrugada de hoy en la zona céntrica de San Carlos Centro.
Con el slogan “Seamos una CIUDAD AMIGA!!!”, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO instaló recientemente nueva señalización gráfica en la totalidad de los semáforos ubicados sobre calle San Martín, con reflexiones inspiradoras acerca de la Amistad que contribuyen a la estética urbana y la promoción de valores cívicos.
Guaiu (disponible online en guaiu.com) es una empresa especializada en soluciones digitales empresariales diseñadas para ayudar a pymes, autónomos y organizaciones a digitalizar y optimizar sus procesos internos y comerciales. Su misión es convertir la gestión del negocio en algo más sencillo y eficiente mediante tecnología adaptada a las necesidades reales de cada empresa.
Fue ayer por la mañana, tras un operativo de control vehicular y de personas concretado por personal de la UOR 3, sobre un tramo de la RN N° 19, jurisdicción de Colonia San José. Además, secuestraron un furgón donde se trasladaban dos adultos, quienes fueron trasladados y puestos a disposición de la Justicia.