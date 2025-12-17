Opciones formativas para quienes ejercen en el sector salud

Necrológicas12 de diciembre de 2025
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
Política15 de diciembre de 2025
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
Policiales15 de diciembre de 2025
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
Locales16 de diciembre de 2025
Con desfile de comparsas y baile popular, el GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO desarrollará una nueva edición del Carnaval Sancarlino sobre calle Rivadavia, entre 25 de Mayo y Presidente Perón.
Locales16 de diciembre de 2025
El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.
Política16 de diciembre de 2025
Se entregaron diplomas en reconocimiento a las deportistas y cuerpo técnico que se coronaron campeonas del Sudamericano de Clubes.
Policiales16 de diciembre de 2025
Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.
Interés General16 de diciembre de 2025
Los negocios de autoservicio enfrentan el desafío constante de mantener orden, claridad y eficiencia en la identificación de productos. Una gestión adecuada no solo mejora la experiencia de compra del cliente, sino que también optimiza el trabajo diario del personal y reduce errores en el punto de venta. En este escenario, contar con soluciones tecnológicas precisas como sistemas de etiquetado automatizado es fundamental.
Locales17 de diciembre de 2025
La Presidente Comunal Dra. Florencia Primo estuvo presente en el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, acompañando a la institución que en estos días tuvo la posibilidad de recibir al entrenador internacional proveniente de República Checa, Lubos Opelka.
Necrológicas17 de diciembre de 2025
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.