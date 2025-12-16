Compactan vehículos del Depósito Judicial en jurisdicción de Gessler

Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.

Policiales16 de diciembre de 2025
ScreenHunter_056

La misma fue presidida por el Jefe de Unidad Regional XV Director de Policía Farías Juan Martin, acompañado por el Coordinador Operativo de Seguridad Pública Inspector General Julio Romano, Jefe de Zona II Crio Sup. Erica Luquez, Jefe de Logística Crio Sup. Pablo Oyarzabal y personal de dicha sección.

Además el Jefe de Cria 10ma Subcrio Leandro Salas y el Presidente Comunal de Gessler Guillermo Pietrasanta, entre otras autoridades.

ScreenHunter_057

Te puede interesar
ScreenHunter_048

Conducía alcoholizado

Policiales15 de diciembre de 2025

El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.

ScreenHunter_042

Incendio en una casa

Policiales14 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_152

Choque entre una moto y una camioneta

Policiales08 de diciembre de 2025

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_091

Revelan que una denuncia al CD+911 de Provincia fue determinante para detener al “Gigoló” de Santo Tomé

Policiales30 de noviembre de 2025

Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.

19022018-patrullero

Larrechea: Dos jóvenes aprehendidos

Policiales20 de noviembre de 2025

En horas del mediodía de este jueves 20 de noviembre, personal de la Comisaría 18ª intervino en un hecho que primero fue caratulado como violación de domicilio en un campo de la localidad.

Lo más visto
ScreenHunter_152

Choque entre una moto y una camioneta

Policiales08 de diciembre de 2025

Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_042

Incendio en una casa

Policiales14 de diciembre de 2025

Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_046

Nueva acción solidaria junto al Merendero Boquitas

Locales15 de diciembre de 2025

La gran respuesta solidaria hizo que ya no nos queden cartitas disponibles de la campaña de padrinos, pero nuestra solidaridad continúa. Por eso, desde el Club Atlético Argentino y nuestra Asociación Mutual los invitamos a sumarse a esta nueva acción solidaria.

ScreenHunter_048

Conducía alcoholizado

Policiales15 de diciembre de 2025

El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.

ScreenHunter_053

Papá Noel visita San Carlos Sud

Locales16 de diciembre de 2025

El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.