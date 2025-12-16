Compactan vehículos del Depósito Judicial en jurisdicción de Gessler

Conducía alcoholizadoPoliciales15 de diciembre de 2025
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.Policiales16 de diciembre de 2025
La misma fue presidida por el Jefe de Unidad Regional XV Director de Policía Farías Juan Martin, acompañado por el Coordinador Operativo de Seguridad Pública Inspector General Julio Romano, Jefe de Zona II Crio Sup. Erica Luquez, Jefe de Logística Crio Sup. Pablo Oyarzabal y personal de dicha sección.
Además el Jefe de Cria 10ma Subcrio Leandro Salas y el Presidente Comunal de Gessler Guillermo Pietrasanta, entre otras autoridades.
Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes.
Un exjefe de la ex Brigada Operativa Departamental de Las Colonias recibió 4 años y 10 meses de prisión. Usaban el patrullero para trasladar droga, dinero y recorrer bunkers.
Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.
En las ciudades de Esperanza y San Carlos Centro efectivos policiales retuvieron motovehículos en el marco del Decreto 460/23.
Un hombre oriundo de la provincia de Chaco fue identificado tras una importante labor policial. Habría comprado elementos y pagado con transferencias que no impactaron en las cuentas de los comerciantes.
En horas del mediodía de este jueves 20 de noviembre, personal de la Comisaría 18ª intervino en un hecho que primero fue caratulado como violación de domicilio en un campo de la localidad.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes.
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica días y horarios del SHOW DE AGUAS DANZANTES de la fuente de Plaza San Martín:
El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.
Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro.
La gran respuesta solidaria hizo que ya no nos queden cartitas disponibles de la campaña de padrinos, pero nuestra solidaridad continúa. Por eso, desde el Club Atlético Argentino y nuestra Asociación Mutual los invitamos a sumarse a esta nueva acción solidaria.
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
El próximo Miércoles 24 de diciembre a partir de las 18,30 h., Papá Noel estará recorriendo las calles de la localidad saludando a todos y regalando presentes.
La compañía lanzará una herramienta llamada "Android Emergency Live Video", que permitirá a operadores del 911 solicitar transmisiones en vivo.