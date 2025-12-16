Compactan vehículos del Depósito Judicial en jurisdicción de Gessler

La misma fue presidida por el Jefe de Unidad Regional XV Director de Policía Farías Juan Martin, acompañado por el Coordinador Operativo de Seguridad Pública Inspector General Julio Romano, Jefe de Zona II Crio Sup. Erica Luquez, Jefe de Logística Crio Sup. Pablo Oyarzabal y personal de dicha sección.

Además el Jefe de Cria 10ma Subcrio Leandro Salas y el Presidente Comunal de Gessler Guillermo Pietrasanta, entre otras autoridades.