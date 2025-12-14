Último momento: Incendio en una casa

Locales12 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO, en el marco de la gran cantidad de propuestas desarrolladas por el Municipio para el impulso de la actividad física, deportiva y recreativa, organiza junto a Competencias Wolf Team la 1° EDICIÓN DEL “SAN CARLOS CORRE”.
Videos11 de diciembre de 2025
La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.
Política11 de diciembre de 2025
En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.
Locales12 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.).
Locales12 de diciembre de 2025
“Somos San Carlos” y otros profesionales organizan un curso de actualización en rescate acuático en natatorios que está destinado a personal en emergencias.
Necrológicas12 de diciembre de 2025
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
Locales12 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO adhiere al duelo producido por el fallecimiento de la Sra. Mercedes Ganim de Rubies, quien fuera integrante del Primer Concejo Municipal de la Ciudad en 1987.
Tecnología12 de diciembre de 2025
La nueva actualización viene cargada de novedades como mensajes de llamadas perdidas, divertidos stickers para los estados, mejoras en la generación de imágenes con Meta AI.
Locales13 de diciembre de 2025
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO comunica días y horarios del SHOW DE AGUAS DANZANTES de la fuente de Plaza San Martín:
Polideportivo13 de diciembre de 2025
El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.