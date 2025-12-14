Último momento: Incendio en una casa

Te puede interesar

Choque entre una moto y una camioneta Policiales 08 de diciembre de 2025 Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Revelan que una denuncia al CD+911 de Provincia fue determinante para detener al “Gigoló” de Santo Tomé Policiales 30 de noviembre de 2025 Uno de los casos donde el sistema demostró eficacia fue el de un estafador que provocó perjuicios por 70 millones de pesos a mujeres con las que se había vinculado, y terminó detenido tras una denuncia ingresada por el CD+911. El sistema telefónico ya registró en la ciudad capital más de 1.300 llamados, 902 denuncias formales y 415 orientaciones, con tiempos de gestión que promedian entre 30 y 45 minutos.

Vehículos retenidos en diferentes operativos policiales Policiales 24 de noviembre de 2025 En las ciudades de Esperanza y San Carlos Centro efectivos policiales retuvieron motovehículos en el marco del Decreto 460/23.

Recupero y devolución de elementos a comerciantes de San Jerónimo Norte Policiales 24 de noviembre de 2025 Un hombre oriundo de la provincia de Chaco fue identificado tras una importante labor policial. Habría comprado elementos y pagado con transferencias que no impactaron en las cuentas de los comerciantes.

Larrechea: Dos jóvenes aprehendidos Policiales 20 de noviembre de 2025 En horas del mediodía de este jueves 20 de noviembre, personal de la Comisaría 18ª intervino en un hecho que primero fue caratulado como violación de domicilio en un campo de la localidad.