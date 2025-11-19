Camión volcó en la Autovía 19 y el conductor debió ser rescatado

El tránsito se encuentra completamente interrumpido a la altura del kilómetro 14 mientras una grúa trabaja para remover el camión que está cruzado en la calzada.

Policiales19 de noviembre de 2025
ScreenHunter_016

Un camionero de 22 años debió ser rescatado y trasladado al Hospital José María Cullen luego de haber protagonizado un vuelco a la altura del kilómetro 14 de la Autovía 19, en jurisdicción de San Agustín y en la mano con sentido a Córdoba.

Según informó Bruno Moroni, director del Cullen, el hombre ingresó por politraumatismos, se encuentra lúcido, hemodinámicamente estable y a la espera de estudios complementarios como placas y tomografías.

Además, según el informe policial, se supo que el hombre quedó atrapado dentro del camión y debió ser rescatado. También el informe revela que en el accidente no hubo participación de terceros, sino que el conductor perdió el control del vehículo, volcó y quedó cruzado en la calzada, provocando una interrupción total en el tránsito.

Desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial informan que hay desvíos en el kilómetro 12 de la Autovía y que se recomienda transitar con paciencia ya que se registran demoras.

ScreenHunter_017

Fuente: LT10 -  Fotos: Aire de Santa Fe

