Último momento: Colisión entre una camioneta y una moto

Dispusieron la prisión preventiva de una mujer a la que se investiga por reiterados abusos sexuales cometidos en perjuicio de un niño en San Carlos Centro Policiales 30 de octubre de 2025 La medida cautelar fue ordenada a partir de un pedido del fiscal Francisco Cecchini en una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. La imputada tiene 34 años, sus iniciales son FDR y era amiga de la madre de la víctima. Los hechos ilícitos fueron cometidos en reiteradas oportunidades en una vivienda.

Controles vehiculares del Área Assal de la Comuna de San Carlos Sud Policiales 27 de octubre de 2025 El área de ASSAl de la Comuna de San Carlos Sud realizó una nueva auditoría vehicular con el fin de continuar con las políticas de fiscalización y sensibilización sobre las obligaciones y responsabilidades que conlleva el transporte de alimentos.

López: Homicidio en accidente vial Policiales 16 de octubre de 2025 En la Ruta Provincial N° 64, en jurisdicción de López, dejó como saldo un adolescente de 14 años fallecido y otros dos menores heridos. El siniestro se produjo aproximadamente a las 22:00 horas este jueves 16 de octubre.

Franck: Aprehendidos por supuesta infracción a la Ley de Microtráfico Policiales 14 de octubre de 2025 Cuatro hombres fueron aprehendidos en la localidad de Franck, se secuestraron sustancias vegetales y elementos de interés a la causa.

Accidente de tránsito Policiales 14 de octubre de 2025 Ocurrió cerca de la hora 11:15 de este martes, en San Martín y 9 de julio de la ciudad de San Carlos Centro.

Un sancarlino falleció en un accidente en parapente Policiales 11 de octubre de 2025 Un hombre de la ciudad de San Carlos Centro falleció en un accidente en parapente en San Agustín. (Foto ilustrativa).

Colisión entre un auto y una bicicleta Policiales 09 de octubre de 2025 El accidente de tránsito se produjo en Pte. Perón y 13 de Mayo de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 10:15 de este jueves.